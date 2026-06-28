ЧМ-2026: Мартинес раскрыл секреты перед матчем с Колумбией

·4·Спорт
ЧМ-2026: Мартинес раскрыл секреты перед матчем с Колумбией

В рамках следующего тура Чемпионата мира по футболу в зоне Центральной и Южной Америки ожидается мощное столкновение. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес раскрыл, какой специальный план был подготовлен к предстоящему сложному сопернику — Колумбии. По мнению тренера, этот матч стал для их штаба самым важным и детально проработанным планом всего турнира.

Скрытая подготовка в Майами и специальный план

Роберто Мартинес подчеркнул, что команда начала изучать этого соперника очень рано. Это не просто игра, а результат долгосрочных тактических маневров. В интервью официальному сайту ФИФА тренер так рассказал о процессе подготовки:

«Наша подготовка к игре с Колумбией началась еще в марте, сразу после матча с Мексикой. Мы провели 13 тренировок в Майами, и наш план заключался в том, чтобы остаться там и подготовиться к встрече, адаптируясь к условиям поля и стадиона. Это игра, к которой мы подготовились тщательнее всего».

Из этого заявления становится ясно, что сборная Португалии с ювелирной точностью изучила сильные и слабые стороны соперника, учитывая даже климатические условия.

Детали и время матча

Эта битва на выживание имеет огромное значение для обеих команд на пути к выходу из группы. Ниже приведены основные данные предстоящего матча:

Показатель

Детали матча

Матч

Португалия — Колумбия

Турнир

Групповой этап ЧМ-2026

Тренировочная база

Майами (13 тренировок)

Время начала

04:30 по ташкентскому времени

Отразится ли эта предельно тщательная подготовка Португалии на поле или Колумбия приготовила неожиданный сюрприз — узнаем совсем скоро.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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