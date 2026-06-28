«Манчестер Сити» представил Абдукодира Хусанова в своей форме (фото)

Гранд английского и европейского футбола, клуб «Манчестер Сити», официально поддержал защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, который принимает участие в финальном этапе ЧМ-2026. Этот неожиданный и громкий жест чемпионов АПЛ привлек пристальное внимание узбекских футбольных болельщиков в социальных сетях и вызвал бурные обсуждения.

Узбекский легионер на афише гранда АПЛ

На официальной странице «Манчестер Сити» в Instagram, имеющей миллионы подписчиков, был опубликован специальный игровой постер, где главным героем стал талантливый 22-летний защитник из Узбекистана.

Примечательно, что на этом постере Абдукодир Хусанов запечатлен в знаменитой небесно-голубой спортивной форме, ставшей символом «Манчестер Сити», а на заднем плане размещен государственный флаг Республики Узбекистан. Пресс-служба клуба оставила под фотографией следующую подпись: «Следующий матч: Демократическая Республика Конго — Узбекистан в городе Атланта», — отметили в клубе.

Вопрос жизни и смерти для Узбекистана и формула выхода в 1/16 финала

Для наших представителей, выступающих в группе «К», предстоящий поединок превращается в настоящую битву на выживание. В первых двух турах наши футболисты уступили сильным соперникам — Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

В текущей ситуации у нашей сборной остался лишь один теоретический шанс пробиться в плей-офф (1/16 финала) — занять третье место в группе. Для этого нашим игрокам потребуется одержать крупную победу над ДР Конго.

Официальные детали матча:

Показатель Информация об игре Матч ДР Конго — Узбекистан Этап / Группа ЧМ-2026, группа «К», 3-й тур Место проведения США, арена «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта) Дата матча 28 июня (Сегодня) Время начала по ташкентскому времени в 04:30

Надеемся, что такая мощная психологическая поддержка от сильнейшего клуба Англии придаст дополнительных сил Абдукодиру Хусанову и всей нашей команде. Желаем нашим представителям крупной победы в этом историческом матче и выхода в плей-офф!

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