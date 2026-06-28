Джуд Беллингем вывел Англию на первое место в группе

·26·Спорт
Джуд Беллингем вывел Англию на первое место в группе

Групповой этап чемпионата мира 2026 года вступил в решающую фазу. Сборная Англии одержала победу над Панамой со счетом 2:0 и заняла лидерство в группе Л. Хотя подопечные Томаса Тухеля не произвели яркого впечатления в течение матча, благодаря мастерству главной звезды Джуда Беллингэма они обеспечили себе важные три очка. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Первый тайм выдался для англичан довольно сложным. После ничьей с Ганой Тухель внес пять изменений в состав, пытаясь усилить атаку. Маркус Рэшфорд несколько раз создавал угрозу у ворот соперника, однако вратарь Панамы Орландо Москера продемонстрировал уверенную игру. Панама также выглядела опасно в контратаках, заставив Джордана Пикфорда несколько раз выручать команду в сложных ситуациях.

Историческое партнерство Беллингэма и Кейна

Равновесие было нарушено после 60-й минуты матча. Полузащитник «Реал Мадрид» Джуд Беллингэм эффектным ударом отправил в ворота мяч после углового в исполнении Букайо Сака. Этот гол дал сборной Англии психологическое преимущество и вскрыл бреши в обороне соперника.

Спустя пять минут Беллингэм снова вышел на передний план. На этот раз он создал отличную возможность для Гарри Кейна после передачи с фланга. Опытный нападающий точным ударом головой с близкого расстояния увеличил счет до 2:0. Как пишет Goal.com, этот гол имел особое значение для Гарри Кейна — он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира.

Несмотря на положительный результат, эксперты не до конца удовлетворены общей игрой Англии. Команда допускает медлительность при организации атак, а в защите также заметны проблемы. Тем не менее, занятое первое место в группе перед стартами плей-офф определенно придаст команде дополнительной уверенности.

Теперь сборная Англии отправляется в Атланту для участия в стадии 1/16 финала. В матче, который состоится в среду, подопечные Тухеля продолжат свой путь к главному трофею в Северной Америке спустя 60-летний перерыв. Для футбольных болельщиков в Узбекистане каждый матч этого турнира вызывает большой интерес, так как форма таких грандов, как Англия, будет иметь решающее значение в плей-офф.

АнглияПанамаДжуд БеллингэмГарри КейнЧемпионат мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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