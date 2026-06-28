ЧМ-2026. Объявлен стартовый состав на матч ДР Конго – Узбекистан

·185·Спорт
ЧМ-2026. Объявлен стартовый состав на матч ДР Конго – Узбекистан

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро объявил стартовый состав на важный матч против Демократической Республики Конго. Встреча пройдет на арене «Атланта Стэдиум» и начнется в 04:30 по ташкентскому времени.

Состав сборной Узбекистана:

  • Вратарь: Нематов

  • Защитники: Хусанов, Алиджонов, Ашурматов, Насруллаев

  • Полузащитники: Мозговой, Шукуров, Хамдамов, Орозов, Файзуллаев

  • Нападающий: Шомуродов (К)

Этот матч в рамках последнего тура группового этапа имеет огромное значение для нашей сборной с точки зрения сохранения шансов на выход в плей-офф. Желаем нашим футболистам исторической победы и путевки в следующий раунд!

Фабио Каннаваро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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