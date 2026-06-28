ЧМ-2026. Объявлен стартовый состав на матч ДР Конго – Узбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро объявил стартовый состав на важный матч против Демократической Республики Конго. Встреча пройдет на арене «Атланта Стэдиум» и начнется в 04:30 по ташкентскому времени.
Состав сборной Узбекистана:
Вратарь: Нематов
Защитники: Хусанов, Алиджонов, Ашурматов, Насруллаев
Полузащитники: Мозговой, Шукуров, Хамдамов, Орозов, Файзуллаев
Нападающий: Шомуродов (К)
Этот матч в рамках последнего тура группового этапа имеет огромное значение для нашей сборной с точки зрения сохранения шансов на выход в плей-офф. Желаем нашим футболистам исторической победы и путевки в следующий раунд!
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…