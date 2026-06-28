ЧМ-2026. Известен стартовый состав сборной ДР Конго

До начала решающего матча между сборными Демократической Республики Конго и Узбекистана в рамках 3-го тура группы «К» чемпионата мира осталось несколько минут. Главный тренер африканцев объявил список игроков, которые начнут встречу в основном составе.

Матч стартует на арене «Атланта Стэдиум» в 04:30 по ташкентскому времени.

Стартовый состав сборной ДР Конго:

Вратарь: Лионель Мпаси

Защитники: Аарон Ван-Биссака, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Артур Масуаку

Полузащитники / Нападающие: Натанаэль Мбуку, Самуэль Мутуссами, Брайан Чипенга, Ноа Садики, Седрик Бакамбу, Йоан Висса

Официальные детали матча:

Матч ДР Конго — Узбекистан Турнир ЧМ-2026, групповой этап, 3-й тур Стадион «Атланта Стэдиум» (США) Время начала по ташкентскому времени 04:30

Напомним, что этот поединок крайне важен для сборной Узбекистана, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Для прохода в следующий этап нашим футболистам необходима только уверенная победа.