ЧМ-2026. Известен стартовый состав сборной ДР Конго

·46·Спорт
ЧМ-2026. Известен стартовый состав сборной ДР Конго

До начала решающего матча между сборными Демократической Республики Конго и Узбекистана в рамках 3-го тура группы «К» чемпионата мира осталось несколько минут. Главный тренер африканцев объявил список игроков, которые начнут встречу в основном составе.

Матч стартует на арене «Атланта Стэдиум» в 04:30 по ташкентскому времени.

Стартовый состав сборной ДР Конго:

  • Вратарь: Лионель Мпаси

  • Защитники: Аарон Ван-Биссака, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Артур Масуаку

  • Полузащитники / Нападающие: Натанаэль Мбуку, Самуэль Мутуссами, Брайан Чипенга, Ноа Садики, Седрик Бакамбу, Йоан Висса

Официальные детали матча:

Матч

ДР Конго — Узбекистан

Турнир

ЧМ-2026, групповой этап, 3-й тур

Стадион

«Атланта Стэдиум» (США)

Время начала

по ташкентскому времени 04:30

Напомним, что этот поединок крайне важен для сборной Узбекистана, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Для прохода в следующий этап нашим футболистам необходима только уверенная победа.

ДР КонгоУзбекистанЛионель МпасиАрон Ван-БиссакаСедрик Бакамбу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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