ЧМ-2026. Известен стартовый состав сборной ДР Конго
До начала решающего матча между сборными Демократической Республики Конго и Узбекистана в рамках 3-го тура группы «К» чемпионата мира осталось несколько минут. Главный тренер африканцев объявил список игроков, которые начнут встречу в основном составе.
Матч стартует на арене «Атланта Стэдиум» в 04:30 по ташкентскому времени.
Стартовый состав сборной ДР Конго:
Вратарь: Лионель Мпаси
Защитники: Аарон Ван-Биссака, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Артур Масуаку
Полузащитники / Нападающие: Натанаэль Мбуку, Самуэль Мутуссами, Брайан Чипенга, Ноа Садики, Седрик Бакамбу, Йоан Висса
Официальные детали матча:
Матч
ДР Конго — Узбекистан
Турнир
ЧМ-2026, групповой этап, 3-й тур
Стадион
«Атланта Стэдиум» (США)
Время начала
по ташкентскому времени 04:30
Напомним, что этот поединок крайне важен для сборной Узбекистана, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Для прохода в следующий этап нашим футболистам необходима только уверенная победа.
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