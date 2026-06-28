Роберто Мартинес раскритиковал сравнения Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после матчей группового этапа чемпионата поставил точку в дискуссиях вокруг своего капитана Криштиану Роналду. Специалист считает неуместным сравнение 41-летнего нападающего с другими звездами. По сообщению Goal.com, тренер подчеркнул, что физическое состояние Роналду и его роль на поле абсолютно уникальны. Об этом Goal.com сообщает .

Криштиану Роналду, проведший на поле все 270 минут группового этапа, не был заменен даже в ситуации, когда вопрос о выходе команды в плей-офф был решен. Это вызвало недовольство многих экспертов и болельщиков. Ведь в то время как сборная Аргентины предпочла дать отдых Лионелю Месси, а Норвегия — Эрлингу Холанду, Португалия продолжает выпускать своего легендарного форварда на весь матч.

Сравнения — это детский подход

На пресс-конференции Мартинес резко ответил на вопрос журналистов о том, почему Роналду не подвергается ротации. По его мнению, организм и стиль игры каждого футболиста требуют индивидуального подхода. «Мы не сравниваем наших игроков с представителями других команд. Это был бы детский подход», — отметил испанский специалист.

По словам тренера, для такого опытного игрока, как Криштиану Роналду, психологическая подготовка и дисциплина важнее, чем физическая усталость. Он знает, как оказаться в нужное время в нужном месте и выполняет ключевую задачу по созданию свободного пространства в линии атаки. По словам Мартинеса, игра Роналду все 90 минут не создает проблем для команды.

Тренерский штаб Португалии анализирует состояние каждого футболиста на основе специальных данных и показателей (data). В матче, завершившемся вничью с Колумбией (0:0), тренер заменил таких игроков, как Жоау Невеш, Рубен Невеш, Диогу Далот и Жоау Канселу, однако оставил Роналду на поле. Это означает, что процесс восстановления нападающего отличается от остальных.

На данный момент в составе сборной Португалии возможность выйти на поле получили 21 футболист. Это свидетельствует о наличии системы ротации в команде. Однако место капитана остается неприкосновенным. Хотя в последнем матче он не смог забить, Мартинес заявил, что полностью удовлетворен его физическим и психологическим состоянием.

Перед играми следующего этапа остается большой вопрос о том, насколько Роналду готов к таким нагрузкам. Однако Роберто Мартинес тверд в своем решении: Криштиану Роналду — не просто футболист, он лидер команды на поле, и для него действуют особые правила. Время покажет, оправдает ли себя этот риск на стадии плей-офф.