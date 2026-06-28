Лионель Месси снова бьет рекорды: Аргентина одержала победу над Иорданией на чемпионате мира

Легендарный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подарил очередной магический момент в матче против Иордании (3:1) в рамках чемпионата мира. Звезда «Интер Майами», вышедшая на замену, мастерски реализовала штрафной удар, что не только обеспечило победу команды, но и позволило обновить ряд рекордов в истории турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает в своем материале.

37-летний форвард, вышедший на поле во втором тайме, не потребовалось много времени, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Вратарь сборной Иордании Язид Абулайла почти минуту выстраивал «живую стену», ожидая мощного удара Месси левой ногой. Однако Лионель Месси принял неожиданное решение, отправив мяч низом в левый угол ворот, оставив голкипера на месте.

Исторические результаты и новые рекорды

По данным издания GOAL.com, этот гол стал для Лионеля Месси 19-м в финалах чемпионатов мира. Этим результатом он еще больше укрепил свой статус лучшего бомбардира в истории турнира. Кроме того, Месси стал первым футболистом в истории, забившим в семи последовательных матчах чемпионатов мира.

Интересно, что это второй гол Месси со штрафного в рамках чемпионатов мира. Свой первый подобный успех он одержал на мундиале 2014 года в Бразилии в ворота сборной Нигерии. В текущем турнире 2026 года он уже успел забить 6 мячей и лидирует в гонке бомбардиров.

Этот результат примечателен и для узбекистанских любителей футбола. Лионель Месси, несмотря на возраст, продолжает демонстрировать игру высочайшего уровня, доказывая, что его точность при реализации стандартных положений по-прежнему остается непревзойденной в мире. Его игра в Далласе привела в восторг тысячи болельщиков, собравшихся на стадионе.

По завершении группового этапа сборная Аргентины вышла в плей-офф. Теперь действующие чемпионы в 1/16 финала встретятся с неожиданным участником турнира — сборной Кабо-Верде. Этот поединок пройдет на арене Hard Rock Stadium в Майами, который сейчас является домом для Месси.

Сборная Аргентины стремится завоевать третий крупный международный трофей подряд. Члены команды подчеркивают необходимость серьезного подхода к любому сопернику, так как в плей-офф нет места ошибкам. Великолепная спортивная форма Лионеля Месси лишь укрепляет уверенность болельщиков в защите чемпионского титула.