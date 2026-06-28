Джуд Беллингем о Гарри Кейне: Он величайший футболист в нашей истории

Молодая звезда сборной Англии и полузащитник «Реал Мадрид» Джуд Беллингем высоко оценил своего капитана Гарри Кейна. После победы над Панамой Беллингем назвал опытного нападающего величайшим игроком в истории футбола своей страны. Это признание прозвучало после того, как Кейн обновил очередной исторический рекорд. Об этом сообщает Goal.com .

В матче против сборной Панамы в рамках чемпионата мира Англия одержала победу со счетом 2:0, обеспечив себе лидерство в группе. На 67-й минуте встречи Гарри Кейн головой отправил мяч в ворота после передачи Джуда Беллингема. Этот гол стал для нападающего 11-м на чемпионатах мира, и он побил многолетний рекорд легендарного Гари Лайнкера.

Исторический рекорд и новый этап

По сообщению издания Goal.com, Гарри Кейн стал футболистом, забившим больше всего голов за сборную Англии на чемпионатах мира. Предыдущий рекорд с 1990 года принадлежал Гари Лайнкеру (10 голов). Беллингем в своих социальных сетях поздравил капитана, написав: «Первая цель достигнута! Мы в плей-офф. Гарри Кейн — величайший игрок в нашей истории. Поздравляю, брат!»

Сама игра была непростой для Англии. Подопечные Томаса Тухеля долгое время не могли взломать плотную оборону Панамы. Несмотря на то, что в течение первого часа контроля мяча англичане доминировали, игрока, способного нанести решающий удар, не хватало. Ситуацию взял в свои руки 22-летний Беллингем, которому удалось открыть счет после подачи с углового от Букайо Сака.

Тактические ходы Томаса Тухеля

Главный тренер сборной Томас Тухель внес значительные изменения в состав к этому матчу. После ничьей с Ганой специалист включил в стартовый состав пятерых новых игроков. Вместо травмированного Риса Джеймса на поле вышел Джарелл Куанса, а на флангах действовали Маркус Рэшфорд и Букайо Сака. Также для усиления атаки в полузащите расположился Морган Роджерс.

В первые минуты матча Панама выглядела опасно в контратаках. Голкипер Джордан Пикфорд несколько раз спас свою команду от неизбежных голов. Однако во втором тайме опыт и мастерство Англии взяли верх. Великолепное взаимодействие между Джудом Беллингемом и Гарри Кейном в итоге принесло победу.

Эта победа вывела Англию на первое место в группе, и команда обеспечила себе выход в плей-офф. Для Гарри Кейна этот турнир запомнится не только командным успехом, но и вечером личных рекордов. Теперь англичане приступят к подготовке к матчам четвертьфинала.