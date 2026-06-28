Легенда «Ливерпуля» предложил неожиданного кандидата на замену Мохамеду Салаху

Руководство английского клуба «Ливерпуль» продолжает поиск достойного кандидата, способного заменить лидера команды Мохамеда Салаха. Легенда мерсисайдцев Робби Фаулер предложил неожиданный, но интересный вариант на эту вакантную позицию. По мнению бывшего нападающего, капитан сборной США Кристиан Пулишич, сейчас блистающий в составе «Милана», может стать идеальным выбором для «Ливерпуля». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Как сообщает издание Goal.com, Робби Фаулер на своей странице в социальных сетях отметил, что стиль игры и опыт Пулишича позволят ему повторить путь Мохамеда Салаха. Фаулер пишет, что американский футболист хорошо знает английскую Премьер-лигу, находится в самом расцвете сил, а его манера игры приносит удовольствие болельщикам.

Кто займет место Салаха?

Хотя «Ливерпуль» в данный момент подготовил предложение в размере 86 миллионов фунтов стерлингов по нападающему «РБ Лейпциг» Яну Диоманде, переговоры продвигаются не так быстро, как ожидалось. Поэтому скауты клуба вынуждены рассматривать альтернативные варианты. Кристиан Пулишич же сумел перезагрузить свою карьеру в итальянской Серии А и стал настоящим лидером на «Сан-Сиро».

Для справки: Пулишич провел за «Милан» 134 матча, забив 42 гола и отдав 27 голевых передач. Эти показатели кардинально отличаются от его неудачных и травматичных сезонов в составе «Челси». В «Милане» он не только восстановил физическую форму, но и доказал, что является опасным атакующим игроком на обоих флангах.

Поступают сообщения, что интерес к Пулишичу проявляет не только «Ливерпуль», но и «Манчестер Юнайтед». По мнению бывшего защитника Фила Паркера, переход американской звезды на «Олд Траффорд» может стать крупнейшим шагом в его карьере. Однако эксперты предупреждают, что стиль футболиста может подойти не каждой команде.

В частности, бывший член сборной США Таб Рамос подчеркнул, что Пулишич эффективно играет только в атакующих командах, опирающихся на контроль мяча. По его мнению, аутсайдеры или команды, играющие исключительно на контратаках, могут подавить талант Пулишича. В этом плане атакующий футбол «Ливерпуля» выглядит идеальным выбором.

На данный момент руководство «Ливерпуля» не выходило с официальным предложением по трансферу Пулишича. Однако тот факт, что контракт Мохамеда Салаха подходит к концу, а вероятность его перехода в клубы Саудовской Аравии высока, побуждает мерсисайдцев принимать решение быстрее. Кристиан Пулишич остается относительно доступным и проверенным вариантом на трансферном рынке.