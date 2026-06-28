Кадиров: Если не будем мыслить как японцы, не окончим эту школу и за 100 лет

·83·Спорт
Кадиров: Если не будем мыслить как японцы, не окончим эту школу и за 100 лет

Председатель ДП «Национальное возрождение» Алишер Кадиров высказался о неудачном участии сборной Узбекистана в групповом этапе ЧМ-2026. После матча против ДР Конго (1:3) политик опубликовал в своем Телеграм-канале резкий и вдумчивый пост:

«0 — это работа тренера, вратаря, командный дух, набранные очки, стоимость, купленная за миллиарды, и надежда на будущее…

Если мы, находясь в первом классе и с трудом складывая буквы, не будем мыслить как японцы, которые уже учатся в восьмом, мы не окончим эту школу и за 100 лет…»

Алишер Кадиров приложил к своему посту видео беседы с японским специалистом Сато Саном. Ниже представляем текстовую версию этого интересного интервью.

Сато Сан: «Поражение — это очень хорошо»

— Сато Сан, вы тоже смотрели футбол, но говорите так, будто желаете, чтобы всё стало еще хуже. Объясните, пожалуйста, почему.

— Поражение — это очень хорошо. В 1998 году Япония впервые вышла на чемпионат мира, вся страна ликовала. Но результат был тяжелым: мы проиграли все три матча группового этапа. Многие впали в уныние, одни говорили: «из нас не выйдут футболисты», другие искали виноватых. Европейцы даже иронизировали: «кто позволил вам играть в футбол».

Но руководители японского футбола выбрали верный путь. Они не винили судью, удачу или соперника. Они задали себе один вопрос: что мы сделали не так? Именно этот вопрос изменил всю историю нашего футбола.

«Пока тренер не будет выходцем из своего народа...»

— И еще один важный момент: пока тренер не будет выходцем из своего народа, ты не сможешь добиться высоких результатов. Иностранный тренер может стараться, но без понимания таких концепций, как нация и родина, он не будет сражаться до последнего вздоха.

У японцев есть пословица: «Семь раз упади, восемь раз поднимись». И они поднялись: уделили внимание детскому футболу, подготовили тренеров, развили школы и, самое главное, не спешили. Разработали стратегию на 80 лет и действовали согласно ей. Потому что они прекрасно знали: дерево, посаженное сегодня, не даст плодов завтра.

Что такое самое большое поражение?

— Спустя годы Япония достигла уровня, когда может уверенно играть против сильнейших команд мира. Тогда я понял: самое большое поражение на чемпионате мира — это не 0:5 или 0:7. Самое большое поражение — это когда ты перестаешь учиться после проигрыша.

Вот почему я сказал, что вашей стране (Узбекистану) даже полезно было проиграть. Сегодняшнее поражение может стать фундаментом вашей завтрашней победы. Будьте скромными в победе и терпеливыми в поражении. Человеческая жизнь не состоит из одного матча, жизнь — это долгий чемпионат.

Алишер КадыровУзбекистанЯпонияДР КонгоСато Сан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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