Шомуродов сказал горькую правду: «На Мундиале мы увидели совершенно другой уровень»

Первый чемпионат мира для национальной сборной Узбекистана завершился не так, как ожидалось. Команда проиграла все матчи в групповом этапе и досрочно покинула турнир.

Элдор Шомуродов, забивший гол на Мундиале, открыто рассказал о своих тяжелых эмоциях после игр, о том, чего не хватило команде и каким уроком эти поражения станут для будущего.

«Гол был красивым, но он не помог»

Гол Шомуродова на чемпионате мира принес радость болельщикам. Однако сам капитан оценил эту ситуацию хладнокровно.

«Гол был красивым, но он нам не помог. К сожалению, нам не удалось одержать победу ни в одном матче».

По словам нападающего, команда получила огромный опыт на турнире. Теперь стало гораздо понятнее, над какими аспектами нужно работать.

Почему Узбекистану не хватило результата?

Шомуродов отметил, что неудачу сборной нельзя объяснить только одним фактором.

По его мнению, для достижения успеха на чемпионате мира:

одной техники недостаточно;

физическая подготовка должна быть на высоком уровне;

необходимы уверенный прессинг и контроль мяча;

требуется высокая скорость действий на каждой линии.

«Недостаточно быть лучше других только в одном аспекте. Нужно быть сильным во всем».

«На поле все иначе»

Футболисты Узбекистана верили, что смогут что-то противопоставить таким сильным соперникам, как Колумбия и Португалия. Однако с началом матчей стало заметно, что темп и давление на чемпионате мира совершенно иные.

Шомуродов говорит, что на таком уровне любая потеря мяча или одна ошибка при прессинге немедленно наказываются.

«Когда приезжаешь на чемпионат мира, есть уверенность, что мы сможем что-то сделать. Но на поле все иначе. Это другой уровень».

В чем главное преимущество африканских команд?

Сардор выразил мнение, что африканские команды выделяются не только физической силой.

Он отметил, что африканские футболисты, выступающие в Европе, обладают высоким уровнем техники, скорости и мастерства.

Поэтому они могут представлять огромную опасность в контратаках даже при глубокой обороне.

Что дал Мундиаль узбекистанскому футболу?

Несмотря на тяжелые результаты, Шомуродов подчеркнул, что чемпионат мира был полезен для футбола Узбекистана.

По его мнению, участие в Мундиале:

дало большой опыт молодым футболистам;

еще больше прославило узбекистанский футбол в мире;

привлекло внимание европейских скаутов к нашим талантливым игрокам;

может стать стимулом для перехода большего числа узбекистанских футболистов в европейские клубы в будущем.

«Узбекистанский футбол выиграл от этого. Европейские клубы начали обращать внимание на нашу талантливую молодежь».

Первый Мундиаль Узбекистана завершился без побед. Но, как отметил Шомуродов, этот опыт может стать важным фундаментом для больших достижений в будущем.

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