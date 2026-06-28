ЧМ-2026. Эльдор Шомуродов: «Главным фактором стала психология»

·60·Спорт
ЧМ-2026. Эльдор Шомуродов: «Главным фактором стала психология»

Исторический дебют национальной сборной Узбекистана на чемпионате мира вызвал огромный интерес не только внутри страны, но и за рубежом. В частности, авторитетное российское издание «Спорт-Экспресс» организовало эксклюзивное интервью с капитаном нашей сборной, завершившим участие в турнире, Эльдором Шомуродовым .

Ниже представляем вашему вниманию текстовую версию этого интервью.

«Когда ведем в счете, начинаются ошибки»

— Фабио Каннаваро отметил, что команде не хватило опыта, особенно во втором тайме, когда вы незапланированно перешли на длинные передачи. Так ли это было на самом деле?

— Да, конечно. Здесь главным фактором стала психология. Когда вы ведете в счете, в любой ситуации хочется не пропустить гол и сохранить преимущество. Из-за этого начинаются ошибки. Мы не смогли качественно контролировать мяч, и я думаю, соперник нас за это наказал.

— Коснулся ли мяча Аббосбек Файзуллаев в ситуации с голевой передачей?

— Он сам сказал, что коснулся. Надеюсь, ассист будет записан именно ему.

«Гол на чемпионате мира вы будете помнить всю жизнь»

— Насколько важно для вас забить гол на чемпионате мира?

— Конечно, для меня это важно. Все равно вы будете помнить о своем голе на ЧМ всю жизнь. Было бы еще лучше, если бы мы одержали победу.

— Обменялись ли вы футболками с кем-либо после матча с Португалией (0:5)?

— Нет. В тот момент у меня не было настроения меняться футболками.

Уровень, который Каннаваро привил команде

— Что Каннаваро смог дать команде?

— Очень много положительных вещей. Не буду перечислять всё по порядку. Нам не хватило времени, чтобы полностью освоить все его идеи. Но с точки зрения профессионализма он многому научил футболистов и показал, каким должен быть игрок, чтобы выступать на высоком уровне.

— Хотите ли вы что-то сказать людям, которые способствовали вашей деятельности в России?

— Я говорю большое спасибо всем, кто болел за нас и поддерживал нас. Всем привет и моя благодарность.

Элдор ШомуродовУзбекистанПортугалия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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