Аббосбек Файзуллаев дважды вошел в историю на чемпионате мира

·3·Спорт
Аббосбек Файзуллаев дважды вошел в историю на чемпионате мира

Первый чемпионат мира для национальной сборной Узбекистана прошел неудачно с точки зрения результата. Однако на этом историческом турнире появился футболист, который стал не только самым ярким игроком нашей команды, но и оставил свое имя в летописи мирового футбола.

Речь идет о 22-летнем Аббосбеке Файзуллаеве. Он принял непосредственное участие в обоих голах Узбекистана на ЧМ, став самым эффективным игроком сборной.

Первый гол Узбекистана на чемпионате мира

Файзуллаев забил в ворота Колумбии на знаменитом стадионе «Ацтека».

Этот гол был зафиксирован как первый в истории национальной сборной Узбекистана на чемпионатах мира.

Аббосбек Файзуллаев стал первым узбекистанским футболистом, забившим гол на чемпионате мира.

Этот мяч имел особое значение не только для нашего национального футбола, но и для статистики чемпионатов мира.

Необычный рекорд при росте 167 сантиметров

Файзуллаев забил гол в ворота Колумбии ударом головой. Тем самым он установил рекорд как самый низкорослый футболист, забивший гол головой на чемпионатах мира в XXI веке.

Рост Аббосбека составляет 167 сантиметров.

Это еще раз продемонстрировало его умение правильно выбирать позицию на поле, предугадывать ситуацию и действовать эффективнее соперников.

Его вклад был и в суперголе Шомуродова

В третьем туре группового этапа Узбекистан вышел на поле против ДР Конго.

В этом матче Эльдор Шомуродов забил красивый гол. А голевую атаку начал великолепный пас Аббосбека Файзуллаева.

Таким образом, Файзуллаев:

  • забил исторический гол в ворота Колумбии;

  • отдал голевую передачу в матче против ДР Конго;

  • участвовал в обоих забитых голах Узбекистана на чемпионате мира.

Самый эффективный игрок сборной

Несмотря на то, что общий результат Узбекистана не был положительным, Аббосбек продемонстрировал свои возможности на высоком уровне.

Его скорость, техника, видение поля и действия в решающие моменты привлекли внимание болельщиков и специалистов.

По этой причине Файзуллаев был признан самым эффективным футболистом Узбекистана на ЧМ-2026.

Показатели Аббосбека в сборной

22-летний футболист на данный момент в составе национальной сборной Узбекистана имеет следующие показатели:

Показатель

Результат

Матчи

35

Голы

9

Голы на ЧМ-2026

1

Голевые передачи на ЧМ-2026

1

Аббосбек Файзуллаев уже на своем первом чемпионате мира зафиксировал два исторических достижения. Теперь его яркая игра на турнире может еще больше усилить интерес со стороны европейских клубов.

Как вы считаете, стал ли Аббосбек Файзуллаев лучшим футболистом Узбекистана на ЧМ-2026? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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