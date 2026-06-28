ЧМ-2026. «Ростов» поздравил Шомуродова с историческим голом

Бывший участник Российской Премьер-лиги «Ростов» официально поздравил нападающего сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова с забитым голом на чемпионате мира, который принимают США, Мексика и Канада.

30-летний опытный форвард стал автором последнего гола нашей сборной в матче 3-го тура группового этапа против команды Демократической Республики Конго (1:3).

Искреннее поздравление от бывшего клуба

Пресс-служба «Ростова», не забыв своего экс-игрока, опубликовала в социальных сетях следующее теплое обращение:

«Поздравляем нашего друга и бывшего нападающего „Ростова“ Эльдора Шомуродова с голом на чемпионате мира!»

Путь от «Ростова» к европейским грандам

Успешная карьера Эльдора Шомуродова в большом футболе и Европе тесно связана именно с этим клубом:

2017–2020 годы: ярко проявил себя в составе «Ростова», став одним из самых опасных нападающих чемпионата России.

Итальянская Серия А: после ярких выступлений в России перебрался в Италию, где защищал цвета «Дженоа», «Специи», «Кальяри» и знаменитого клуба «Рома».

Новые победы в Турции и трансферные слухи

В настоящее время наш талантливый бомбардир является игроком турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» В прошлом сезоне Шомуродов, ставший одним из лучших бомбардиров Суперлиги Турции, снова оказался в центре внимания.

Сейчас ряд грандов турецкого футбола ведут активные трансферные переговоры по переходу узбекистанского форварда в свои ряды. Гол на мундиале, естественно, еще больше повысит его стоимость на международном рынке.