«Арсенал» должен заплатить 100 миллионов фунтов за трансфер Моргана Роджерса

·80·Спорт
«Арсенал» должен заплатить 100 миллионов фунтов за трансфер Моргана Роджерса

Действующий претендент на чемпионство в английской Премьер-лиге «Арсенал» намерен приобрести полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса, однако лондонский клуб столкнулся с неожиданным финансовым препятствием. Тренерский штаб под руководством Микеля Артеты определил этого талантливого футболиста в качестве главной цели для усиления состава, но бирмингемский клуб требует астрономическую сумму за своего лидера. Об этом сообщает Goal.com, в своем материале.

По данным издания Футбалл.Лондон, руководство «Астон Виллы» не намерено отпускать 23-летнего игрока сборной Англии менее чем за 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 132 миллиона долларов). Столь высокая цена может стать настоящим испытанием для «Арсенала», так как клуб планировал потратить значительные средства на обновление состава после неудач в Лиге чемпионов.

Почему «Астон Вилла» требует такую огромную сумму?

Действующий контракт Моргана Роджерса с «Астон Виллой» рассчитан до июня 2031 года. Это дает клубу преимущество в переговорах и избавляет от необходимости продавать свою звезду. По мнению бывшего защитника команды Унаи Эмери Алана Хаттона, Роджерс является «сердцем» команды, и его трансфер должен состояться только за рекордную сумму.

«Если «Вилла» и будет его продавать, я бы установил цену в 100 миллионов фунтов. Во-первых, я не хочу его продавать. Он является огромным активом для клуба и неотъемлемой частью командной игры. Эмери его очень ценит, Роджерс может играть на нескольких позициях и является основным связующим звеном между полузащитой и нападением», — отметил Хаттон в интервью изданию ПариуриКс.

Микель Артета высоко оценивает способность Роджерса продвигать мяч между линиями. В прошлом сезоне футболист выделился своей универсальностью: он одинаково эффективно действует как на позиции классической «десятки», так и на левом фланге. Ожидается, что именно эта креативность выведет игру «Арсенала» на новый уровень.

По сообщению Goal.com, лондонский клуб может рассмотреть вариант с продажей некоторых звездных игроков, чтобы осуществить этот трансфер. Очевидно, что покупка за 100 миллионов фунтов может повлиять на соблюдение правил финансового фэйр-плей. Теперь Андреа Берта, управляющий трансферной стратегией команды, должен принять окончательное решение по этому вопросу.

Вклад Роджерса в то, что «Астон Вилла» в прошлом сезоне завоевала путевку в Лигу чемпионов, был неоценим. Его дриблинг и умение видеть поле обеспечили команде значительное преимущество в атаке. Если «Арсенал» завершит этот трансфер, он может стать одним из самых дорогих приобретений в истории клуба.

АрсеналАстон ВиллаМорган РоджерсТрансферПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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