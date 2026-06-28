Определились 16 команд, покинувших ЧМ-2026

·3·Спорт
Определились 16 команд, покинувших ЧМ-2026

Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 года, и стали известны все национальные сборные, которые досрочно покидают турнир.

В списке есть и неожиданные команды. Некоторые сборные сохраняли надежду на плей-офф до последнего тура, в то время как другие завершили турнир без очков.

Команды, покинувшие Мундиаль

Следующие 16 команд попрощались с чемпионатом мира, который принимают США, Мексика и Канада:

  • Гаити

  • Турция

  • Тунис

  • Иордания

  • Панама

  • Катар

  • Чехия

  • Кюрасао

  • Ирак

  • Уругвай

  • Саудовская Аравия

  • Новая Зеландия

  • Южная Корея

  • Шотландия

  • Иран

  • Узбекистан

Первый Мундиаль Узбекистана завершен

Сборная Узбекистана впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира.

На групповом этапе наша сборная вышла на поле против Колумбии, Португалии и ДР Конго. Несмотря на то, что результаты оказались не такими, как ожидалось, наши футболисты получили огромный опыт.

Первый Мундиаль стал новым этапом для узбекского футбола и важным уроком для будущих достижений.

Есть и неожиданные потери

Среди команд, покинувших турнир, есть и такие опытные сборные, как Уругвай, Турция, Иран и Южная Корея.

Особенно неожиданным для болельщиков стал выход Уругвая из турнира на стадии групп. Иран же до последних минут сохранял надежду попасть в плей-офф в числе лучших команд, занявших третьи места.

Теперь начинается основная борьба

Команды, успешно прошедшие групповой этап, теперь сразятся друг с другом в 1/16 финала.

В плей-офф нет места ошибкам: каждое поражение означает вылет команды из турнира.

Чемпионат мира 2026 года начался 11 июня и продлится до 19 июля.

Действующим чемпионом мира является Аргентина, которая победила Францию в финале Мундиаля 2022 года.

Как вы считаете, какая из команд, покинувших турнир на групповом этапе, показала самый неожиданный результат? Оставьте свое мнение в комментариях и отправьте этот список любителям футбола.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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