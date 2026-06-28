Серьезная тревога в сборной Египта: Мохаммед Салах может пропустить плей-офф чемпионата мира

·61·Спорт
Серьезная тревога в сборной Египта: Мохаммед Салах может пропустить плей-офф чемпионата мира

Живая легенда сборной Египта и клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах получил травму перед важным матчем 1/16 финала чемпионата мира против Австралии. Стало известно, что в матче последнего тура группового этапа против Ирана футболист повредил мышцу бедра. В данный момент медицинский штаб команды тщательно изучает состояние нападающего, однако его участие в пятничной игре остается под большим вопросом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным BBC Sport, Мохаммед Салах был вынужден покинуть поле из-за боли в матче с Ираном, который завершился со счетом 1:1. Врач сборной Египта Мохамед Абу подтвердил, что послематчевое медицинское обследование выявило у футболиста растяжение мышц задней поверхности бедра (хамстринг). Эта информация была официально подтверждена Футбольной ассоциацией Египта, и игрок уже начал процесс реабилитации.

Надежды тренера и болельщиков

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан старается подходить к ситуации с оптимизмом. На пресс-конференции он подчеркнул, что лично разговаривал с Салахом и что сам футболист верит, что травма не слишком серьезная. «Я поговорил с Салахом, даст Бог, все будет в порядке. Он сказал мне, что чувствует себя хорошо и это не серьезная проблема», — цитирует тренера издание Goal.com.

Сборная Египта заняла второе место в группе «Г» и вышла в следующий этап. Роль Мохаммеда Салаха в этом успехе команды была неоценима: помимо забитого гола по ходу турнира, он также отдал две голевые передачи своим партнерам. Болельщики и тренерский штаб с нетерпением ждут возвращения лидера в строй к матчу против Австралии, который состоится в пятницу, 3 июля.

Рецидив старой травмы

Тревожным фактом является то, что Мохаммед Салах уже страдал от подобной травмы в недавнем прошлом. В конце апреля он пропустил три недели из-за проблем с мышцами бедра. Однако тогда он сумел быстро восстановиться и успел выйти на поле в двух последних матчах сезона в составе «Ливерпуля». Египтяне надеются, что и в этот раз произойдет такое же чудесное восстановление.

Согласно статистическим данным, Мохаммед Салах провел 119 матчей в футболке национальной сборной и забил 68 голов. Его присутствие на поле не только повышает атакующий потенциал команды, но и оказывает психологическое давление на защитников соперника. Чтобы победить такую организованную в обороне команду, как Австралия, Египту как воздух необходимы креативность и опыт Салаха.

Пока что Футбольная федерация Египта не дает гарантий относительно точных сроков возвращения игрока. Если Салах не успеет восстановиться к пятничному матчу, это может стать одной из самых больших потерь турнира. Футбольные болельщики по всему миру, особенно в арабском мире, желают своему герою скорейшего выздоровления.

Мохаммед СалахЕгипетЧемпионат МираТравмаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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