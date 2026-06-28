Месси, Мбаппе, Холанд и Винисиус в символической сборной ЧМ-2026

По завершении группового этапа чемпионата мира 2026 года Opta составила символическую сборную из лучших футболистов турнира.

В списке наряду со звездами мирового футбола оказались неожиданные герои из таких сборных, как Кабо-Верде, Гана и Эквадор. Особенно внимание болельщиков наверняка привлечет линия атаки.

В воротах — герой Кабо-Верде

По версии Opta, лучшим вратарем группового этапа был признан голкипер Кабо-Верде Возинья.

Опытный голкипер внес огромный вклад в исторический выход своей команды в плей-офф, выделившись рядом важнейших сейвов.

Роль Возиньи была значительной в том, что Кабо-Верде удалось выйти в следующий раунд уже на своем дебютном мундиале.

Неожиданные имена в линии защиты

Защита символической сборной выглядит следующим образом:

Марвен Сеная — Гана;

Пау Кубарси — Испания;

Диней Боржеш — Кабо-Верде;

Кейто Накамура — Япония.

Эта четверка выделилась стабильной игрой на групповом этапе, уверенностью в единоборствах и командной дисциплиной.

В полузащите Маккенни и Вите

В центре поля расположились футболист сборной США Уэстон Маккенни и представитель Эквадора Педро Вите.

Футболист Сборная Уэстон Маккенни США Педро Вите Эквадор

Оба футболиста сыграли важную роль в управлении игрой своих команд, продвижении мяча вперед и обеспечении баланса между защитой и атакой.

Линия атаки — настоящее собрание звезд

Самой сильной частью символического состава от Opta стала линия нападения.

В нее вошли следующие футболисты:

Лионель Месси — Аргентина;

Винисиус Жуниор — Бразилия;

Килиан Мбаппе — Франция;

Эрлинг Холанд — Норвегия.

Эта четверка показала наивысшие результаты по голам, ассистам и влиянию на игру в групповом этапе.

Месси, Мбаппе, Холанд и Винисиус в одном составе — это стало главной интригой символической сборной.

Символическая сборная Opta

Вратарь: Возинья.

Защитники: Марвен Сеная, Пау Кубарси, Диней Боржеш, Кейто Накамура.

Полузащитники: Уэстон Маккенни, Педро Вите.

Нападающие: Лионель Месси, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд.

Аргентина защищает чемпионство

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В финале мундиаля 2022 года основное и дополнительное время матча между Аргентиной и Францией завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти аргентинцы одержали победу со счетом 4:2, завоевав титул чемпиона мира.

Как вы считаете, чье отсутствие в символической сборной Opta стало самым большим сюрпризом? Пишите свое мнение в комментариях и отправляйте состав другим любителям футбола.