Месси, Мбаппе, Холанд и Винисиус в символической сборной ЧМ-2026
По завершении группового этапа чемпионата мира 2026 года Opta составила символическую сборную из лучших футболистов турнира.
В списке наряду со звездами мирового футбола оказались неожиданные герои из таких сборных, как Кабо-Верде, Гана и Эквадор. Особенно внимание болельщиков наверняка привлечет линия атаки.
В воротах — герой Кабо-Верде
По версии Opta, лучшим вратарем группового этапа был признан голкипер Кабо-Верде Возинья.
Опытный голкипер внес огромный вклад в исторический выход своей команды в плей-офф, выделившись рядом важнейших сейвов.
Роль Возиньи была значительной в том, что Кабо-Верде удалось выйти в следующий раунд уже на своем дебютном мундиале.
Неожиданные имена в линии защиты
Защита символической сборной выглядит следующим образом:
Марвен Сеная — Гана;
Пау Кубарси — Испания;
Диней Боржеш — Кабо-Верде;
Кейто Накамура — Япония.
Эта четверка выделилась стабильной игрой на групповом этапе, уверенностью в единоборствах и командной дисциплиной.
В полузащите Маккенни и Вите
В центре поля расположились футболист сборной США Уэстон Маккенни и представитель Эквадора Педро Вите.
Футболист
Сборная
Уэстон Маккенни
США
Педро Вите
Эквадор
Оба футболиста сыграли важную роль в управлении игрой своих команд, продвижении мяча вперед и обеспечении баланса между защитой и атакой.
Линия атаки — настоящее собрание звезд
Самой сильной частью символического состава от Opta стала линия нападения.
В нее вошли следующие футболисты:
Лионель Месси — Аргентина;
Винисиус Жуниор — Бразилия;
Килиан Мбаппе — Франция;
Эрлинг Холанд — Норвегия.
Эта четверка показала наивысшие результаты по голам, ассистам и влиянию на игру в групповом этапе.
Месси, Мбаппе, Холанд и Винисиус в одном составе — это стало главной интригой символической сборной.
Символическая сборная Opta
Вратарь: Возинья.
Защитники: Марвен Сеная, Пау Кубарси, Диней Боржеш, Кейто Накамура.
Полузащитники: Уэстон Маккенни, Педро Вите.
Нападающие: Лионель Месси, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд.
Аргентина защищает чемпионство
Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
В финале мундиаля 2022 года основное и дополнительное время матча между Аргентиной и Францией завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти аргентинцы одержали победу со счетом 4:2, завоевав титул чемпиона мира.
Как вы считаете, чье отсутствие в символической сборной Opta стало самым большим сюрпризом? Пишите свое мнение в комментариях и отправляйте состав другим любителям футбола.
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