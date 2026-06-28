Месси, Мбаппе, Холанд и Винисиус в символической сборной ЧМ-2026

·42·Спорт
Месси, Мбаппе, Холанд и Винисиус в символической сборной ЧМ-2026

По завершении группового этапа чемпионата мира 2026 года Opta составила символическую сборную из лучших футболистов турнира.

В списке наряду со звездами мирового футбола оказались неожиданные герои из таких сборных, как Кабо-Верде, Гана и Эквадор. Особенно внимание болельщиков наверняка привлечет линия атаки.

В воротах — герой Кабо-Верде

По версии Opta, лучшим вратарем группового этапа был признан голкипер Кабо-Верде Возинья.

Опытный голкипер внес огромный вклад в исторический выход своей команды в плей-офф, выделившись рядом важнейших сейвов.

Роль Возиньи была значительной в том, что Кабо-Верде удалось выйти в следующий раунд уже на своем дебютном мундиале.

Неожиданные имена в линии защиты

Защита символической сборной выглядит следующим образом:

  • Марвен Сеная — Гана;

  • Пау Кубарси — Испания;

  • Диней Боржеш — Кабо-Верде;

  • Кейто Накамура — Япония.

Эта четверка выделилась стабильной игрой на групповом этапе, уверенностью в единоборствах и командной дисциплиной.

В полузащите Маккенни и Вите

В центре поля расположились футболист сборной США Уэстон Маккенни и представитель Эквадора Педро Вите.

Футболист

Сборная

Уэстон Маккенни

США

Педро Вите

Эквадор

Оба футболиста сыграли важную роль в управлении игрой своих команд, продвижении мяча вперед и обеспечении баланса между защитой и атакой.

Линия атаки — настоящее собрание звезд

Самой сильной частью символического состава от Opta стала линия нападения.

В нее вошли следующие футболисты:

  • Лионель Месси — Аргентина;

  • Винисиус Жуниор — Бразилия;

  • Килиан Мбаппе — Франция;

  • Эрлинг Холанд — Норвегия.

Эта четверка показала наивысшие результаты по голам, ассистам и влиянию на игру в групповом этапе.

Месси, Мбаппе, Холанд и Винисиус в одном составе — это стало главной интригой символической сборной.

Символическая сборная Opta

Вратарь: Возинья.

Защитники: Марвен Сеная, Пау Кубарси, Диней Боржеш, Кейто Накамура.

Полузащитники: Уэстон Маккенни, Педро Вите.

Нападающие: Лионель Месси, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд.

Аргентина защищает чемпионство

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В финале мундиаля 2022 года основное и дополнительное время матча между Аргентиной и Францией завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти аргентинцы одержали победу со счетом 4:2, завоевав титул чемпиона мира.

Как вы считаете, чье отсутствие в символической сборной Opta стало самым большим сюрпризом? Пишите свое мнение в комментариях и отправляйте состав другим любителям футбола.

МессиМбаппеХоландВинисиус
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Отношения Юргена Клоппа и Мохамеда Салаха: немецкий тренер раскрыл правдуОтношения Юргена Клоппа и Мохамеда Салаха: немецкий тренер раскрыл правдуСегодня, 21:35Юрген Клопп высказался о неудачном сезоне «Ливерпуля» и новом тренереЮрген Клопп высказался о неудачном сезоне «Ливерпуля» и новом тренереСегодня, 21:17Результаты чемпионата мира дорого обошлись УзбекистануРезультаты чемпионата мира дорого обошлись УзбекистануСегодня, 20:18Челси начал переговоры по трансферу Гранита ДжакаЧелси начал переговоры по трансферу Гранита ДжакаСегодня, 20:16Серьезная тревога в сборной Египта: Мохаммед Салах может пропустить плей-офф чемпионата мираСерьезная тревога в сборной Египта: Мохаммед Салах может пропустить плей-офф чемпионата мираСегодня, 20:12Определились 16 команд, покинувших ЧМ-2026Определились 16 команд, покинувших ЧМ-2026Сегодня, 20:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш