Хамес Родригес: «Такая физическая форма в 41 год — это настоящий пример»

·62·Спорт
Хамес Родригес: «Такая физическая форма в 41 год — это настоящий пример»

В рамках чемпионата мира встреча между сборными Колумбии и Португалии запомнилась не только борьбой на поле, но и встречей двух старых друзей. Бывшие звезды «Реал Мадрида» Хамес Родригес и Криштиану Роналду после матча в Майами вновь продемонстрировали глубокое взаимное уважение и дружеские узы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В решающем матче группового этапа команды сыграли вничью 0:0. Этот результат позволил Колумбии занять первое место в группе К с 7 очками, а Португалия с 5 очками вышла в плей-офф со второго места. Однако главным событием встречи стало искреннее общение двух капитанов перед игрой и во время перерыва.

Дружба и восхищение на поле

Как сообщает издание Marca, перед началом игры Родригес в шутку назвал Роналду «красавчиком», на что португальская звезда ответил объятиями, назвав его «братом». Их дружба зародилась в 2014 году, после перехода Хамеса в мадридский «Реал». По словам колумбийского футболиста, он часто бывал в гостях у Роналду, и между ними установилась очень крепкая связь.

В интервью ESPN после матча Хамес Родригес с воодушевлением высказался о своем бывшем одноклубнике. Он особо отметил, что, несмотря на 41-летний возраст, Роналду продолжает выступать на высоком уровне и поддерживать отличную спортивную форму.

«Мы долго разговаривали. Он мой самый близкий друг со времен «Реал Мадрида» и замечательный человек. Посмотрите на его физическую форму в 41 год, посмотрите, что он делает. Он настоящий пример для всех и великий спортсмен. Я отношусь к нему с огромной любовью и уважением», — подчеркнул Родригес.

Мастерство, которое не угасает с годами

Хотя сейчас Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии, а Хамес Родригес играет за американский «Миннесота Юнайтед», расстояние не повлияло на их дружбу. По данным Goal.com, португальский нападающий продолжает лидировать в самых престижных турнирах мирового футбола, что лишь усиливает восхищение его профессионализмом.

Эта встреча еще раз доказала, что Криштиану Роналду пользуется огромным авторитетом среди коллег. Для футбольных болельщиков сотрудничество этих двух звезд, несомненно, пробуждает яркие воспоминания о «золотой эре» «Реал Мадрида».

Криштиану РоналдуРеал МадридХамес РодригесЧемпионат мираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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