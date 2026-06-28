На ЧМ-2026 нет права на ошибку: все пары 1/16 финала
На чемпионате мира 2026 года начинается самый напряженный этап. 32 команды, успешно вышедшие из групп, теперь сразятся в 1/16 финала за право остаться в турнире.
На этой стадии ничья не спасет: в каждом матче будет определен победитель, а проигравший покинет мундиаль.
Плей-офф начнется матчем Южная Африка — Канада
Первая встреча стадии 1/16 финала состоится 28 июня в 23:59 по ташкентскому времени.
В этом матче сразятся сборные Южной Африки и Канады.
На следующий день один из главных фаворитов турнира, Бразилия, выйдет на поле против Японии.
Календарь матчей 1/16 финала ЧМ-2026
Дата и время
Матч
28 июня, 23:59
Южная Африка — Канада
29 июня, 22:00
Бразилия — Япония
30 июня, 01:30
Германия — Парагвай
30 июня, 06:00
Нидерланды — Марокко
30 июня, 22:00
Кот-д'Ивуар — Норвегия
1 июля, 02:00
Франция — Швеция
1 июля, 06:00
Мексика — Эквадор
1 июля, 21:00
Англия — Конго ДР
2 июля, 01:00
Бельгия — Сенегал
2 июля, 05:00
США — Босния
2 июля, 23:59
Испания — Австрия
3 июля, 04:00
Португалия — Хорватия
3 июля, 08:00
Швейцария — Алжир
3 июля, 23:00
Австралия — Египет
4 июля, 03:00
Аргентина — Кабо-Верде
4 июля, 06:30
Колумбия — Гана
Фаворитов ждут серьезные испытания
В стадии 1/16 финала сформировался ряд интересных пар.
Пока Бразилия будет играть против дисциплинированной Японии, Нидерланды проверят на прочность Марокко, известное своей сильной защитой. Франция выйдет против Швеции, а Англия — против Конго ДР.
В стадии плей-офф недооценка соперника может привести к вылету из турнира всего из-за одной ошибки.
Самые ожидаемые матчи
Ожидается, что внимание болельщиков особенно привлекут следующие поединки:
Бразилия — Япония;
Нидерланды — Марокко;
Португалия — Хорватия;
Аргентина — Кабо-Верде;
Колумбия — Гана;
Бельгия — Сенегал.
Действующий чемпион мира Аргентина выйдет на поле против Кабо-Верде 4 июля. Сборная Кабо-Верде, пробившаяся в плей-офф в своем дебютном мундиале, попытается сотворить сенсацию в матче с чемпионами мира.
Теперь начинается настоящая борьба
В групповом этапе у команд была возможность исправить ошибки в следующих матчах. В плей-офф такой возможности не будет.
Каждый гол, каждый сейв и даже одно неверное решение могут определить дальнейшую судьбу команды.
Как вы думаете, какая команда создаст самую громкую сенсацию в 1/16 финала? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте календарь матчей любителям футбола.
…