На ЧМ-2026 нет права на ошибку: все пары 1/16 финала...

На чемпионате мира 2026 года начинается самый напряженный этап. 32 команды, успешно вышедшие из групп, теперь сразятся в 1/16 финала за право остаться в турнире.

На этой стадии ничья не спасет: в каждом матче будет определен победитель, а проигравший покинет мундиаль.

Плей-офф начнется матчем Южная Африка — Канада

Первая встреча стадии 1/16 финала состоится 28 июня в 23:59 по ташкентскому времени.

В этом матче сразятся сборные Южной Африки и Канады.

На следующий день один из главных фаворитов турнира, Бразилия, выйдет на поле против Японии.

Календарь матчей 1/16 финала ЧМ-2026

Дата и время Матч 28 июня, 23:59 Южная Африка — Канада 29 июня, 22:00 Бразилия — Япония 30 июня, 01:30 Германия — Парагвай 30 июня, 06:00 Нидерланды — Марокко 30 июня, 22:00 Кот-д'Ивуар — Норвегия 1 июля, 02:00 Франция — Швеция 1 июля, 06:00 Мексика — Эквадор 1 июля, 21:00 Англия — Конго ДР 2 июля, 01:00 Бельгия — Сенегал 2 июля, 05:00 США — Босния 2 июля, 23:59 Испания — Австрия 3 июля, 04:00 Португалия — Хорватия 3 июля, 08:00 Швейцария — Алжир 3 июля, 23:00 Австралия — Египет 4 июля, 03:00 Аргентина — Кабо-Верде 4 июля, 06:30 Колумбия — Гана

Фаворитов ждут серьезные испытания

В стадии 1/16 финала сформировался ряд интересных пар.

Пока Бразилия будет играть против дисциплинированной Японии, Нидерланды проверят на прочность Марокко, известное своей сильной защитой. Франция выйдет против Швеции, а Англия — против Конго ДР.

В стадии плей-офф недооценка соперника может привести к вылету из турнира всего из-за одной ошибки.

Самые ожидаемые матчи

Ожидается, что внимание болельщиков особенно привлекут следующие поединки:

Бразилия — Япония;

Нидерланды — Марокко;

Португалия — Хорватия;

Аргентина — Кабо-Верде;

Колумбия — Гана;

Бельгия — Сенегал.

Действующий чемпион мира Аргентина выйдет на поле против Кабо-Верде 4 июля. Сборная Кабо-Верде, пробившаяся в плей-офф в своем дебютном мундиале, попытается сотворить сенсацию в матче с чемпионами мира.

Теперь начинается настоящая борьба

В групповом этапе у команд была возможность исправить ошибки в следующих матчах. В плей-офф такой возможности не будет.

Каждый гол, каждый сейв и даже одно неверное решение могут определить дальнейшую судьбу команды.

Как вы думаете, какая команда создаст самую громкую сенсацию в 1/16 финала? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте календарь матчей любителям футбола.