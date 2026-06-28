На ЧМ-2026 нет права на ошибку: все пары 1/16 финала

·9·Спорт
На ЧМ-2026 нет права на ошибку: все пары 1/16 финала

На чемпионате мира 2026 года начинается самый напряженный этап. 32 команды, успешно вышедшие из групп, теперь сразятся в 1/16 финала за право остаться в турнире.

На этой стадии ничья не спасет: в каждом матче будет определен победитель, а проигравший покинет мундиаль.

Плей-офф начнется матчем Южная Африка — Канада

Первая встреча стадии 1/16 финала состоится 28 июня в 23:59 по ташкентскому времени.

В этом матче сразятся сборные Южной Африки и Канады.

На следующий день один из главных фаворитов турнира, Бразилия, выйдет на поле против Японии.

Календарь матчей 1/16 финала ЧМ-2026

Дата и время

Матч

28 июня, 23:59

Южная Африка — Канада

29 июня, 22:00

Бразилия — Япония

30 июня, 01:30

Германия — Парагвай

30 июня, 06:00

Нидерланды — Марокко

30 июня, 22:00

Кот-д'Ивуар — Норвегия

1 июля, 02:00

Франция — Швеция

1 июля, 06:00

Мексика — Эквадор

1 июля, 21:00

Англия — Конго ДР

2 июля, 01:00

Бельгия — Сенегал

2 июля, 05:00

США — Босния

2 июля, 23:59

Испания — Австрия

3 июля, 04:00

Португалия — Хорватия

3 июля, 08:00

Швейцария — Алжир

3 июля, 23:00

Австралия — Египет

4 июля, 03:00

Аргентина — Кабо-Верде

4 июля, 06:30

Колумбия — Гана

На ЧМ-2026 нет права на ошибку: все пары 1/16 финала...

Фаворитов ждут серьезные испытания

В стадии 1/16 финала сформировался ряд интересных пар.

Пока Бразилия будет играть против дисциплинированной Японии, Нидерланды проверят на прочность Марокко, известное своей сильной защитой. Франция выйдет против Швеции, а Англия — против Конго ДР.

В стадии плей-офф недооценка соперника может привести к вылету из турнира всего из-за одной ошибки.

Самые ожидаемые матчи

Ожидается, что внимание болельщиков особенно привлекут следующие поединки:

  • Бразилия — Япония;

  • Нидерланды — Марокко;

  • Португалия — Хорватия;

  • Аргентина — Кабо-Верде;

  • Колумбия — Гана;

  • Бельгия — Сенегал.

Действующий чемпион мира Аргентина выйдет на поле против Кабо-Верде 4 июля. Сборная Кабо-Верде, пробившаяся в плей-офф в своем дебютном мундиале, попытается сотворить сенсацию в матче с чемпионами мира.

Теперь начинается настоящая борьба

В групповом этапе у команд была возможность исправить ошибки в следующих матчах. В плей-офф такой возможности не будет.

Каждый гол, каждый сейв и даже одно неверное решение могут определить дальнейшую судьбу команды.

Как вы думаете, какая команда создаст самую громкую сенсацию в 1/16 финала? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте календарь матчей любителям футбола.

БразилияЯпонияАргентинаКанадаФранция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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