Провал на ЧМ-2026 привел к отставке тренера: извинения перед народом

·79·Спорт
Провал на ЧМ-2026 привел к отставке тренера: извинения перед народом

Неудачное выступление сборной Южной Кореи на чемпионате мира привело к серьезному решению. Главный тренер национальной команды Хон Мён Бо объявил, что покинет свой пост по завершении турнира.

Специалист открыто извинился перед болельщиками и взял на себя всю ответственность за то, что ожидаемые результаты не были достигнуты.

«Я искренне прошу прощения у народа Кореи»

Хон Мён Бо в своем заявлении сообщил о решении уйти с поста главного тренера национальной сборной.

«Я искренне прошу прощения у народа Кореи. Я покидаю пост главного тренера национальной команды», — сказал он.

В то же время тренер подчеркнул, что его любовь к корейскому футболу остается неизменной и он продолжит поддерживать сборную в будущем.

Он взял на себя всю ответственность

Хон Мён Бо признал, что руководство национальной командой было непростой задачей.

По его словам, не каждое его решение можно назвать верным. Основной причиной отставки стало то, что команда не смогла достичь поставленных целей на чемпионате мира.

«Я не могу сказать, что каждое мое решение было правильным. Мы не достигли ожидаемого результата, и за это я беру на себя полную ответственность».

Чего не хватило Южной Корее?

Представитель Азии набрал 3 очка в групповом этапе. Однако этого результата оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.

Показатель

Результат

Группа

«А»

Набранные очки

3

Итоговое место

3-е место

Итог

Покинул турнир

Несмотря на то, что команда заняла третье место, она не попала в число лучших команд, занявших третьи позиции.

Задача вернуть доверие болельщиков

Хон Мён Бо выразил надежду, что корейский футбол снова завоюет доверие фанатов.

Он заявил, что верит в будущее национальной сборной и будет поддерживать нового тренера и футболистов.

Для Южной Кореи ЧМ-2026 завершился неудачей. Теперь футбольной федерации страны предстоит найти тренера, который выведет сборную на новый уровень.

Как вы считаете, правильно ли поступил Хон Мён Бо, уйдя в отставку? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

Южная КореяХон Мён Бо
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборнойЗащитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборнойСегодня, 00:23Реал Мадрид и Жозе Моуринью приняли окончательное решение по ЭндрикуРеал Мадрид и Жозе Моуринью приняли окончательное решение по ЭндрикуСегодня, 00:17Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места УзбекистанаКапитан Конго рассказал, как нашел слабые места УзбекистанаСегодня, 00:16Сандерленд отклонил предложение Челси по трансферу Гранита ДжакиСандерленд отклонил предложение Челси по трансферу Гранита ДжакиВчера, 23:56Харри Магуайр назвал основные условия возвращения Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»Харри Магуайр назвал основные условия возвращения Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»Вчера, 23:11На ЧМ-2026 нет права на ошибку: все пары 1/16 финалаНа ЧМ-2026 нет права на ошибку: все пары 1/16 финалаВчера, 23:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш