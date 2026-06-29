Роберт Левандовски отправляется в МЛС: польская звезда договорилась с «Чикаго Файер»

·34·Спорт
Роберт Левандовски отправляется в МЛС: польская звезда договорилась с «Чикаго Файер»

Один из сильнейших нападающих европейского футбола последнего десятилетия Роберт Левандовски близок к продолжению карьеры за океаном. Появились сообщения о том, что польский бомбардир достиг соглашения с клубом «Чикаго Файер» из США. Ожидается, что этот трансфер станет следующим крупнейшим событием в МЛС (Главной футбольной лиге Северной Америки) после прихода Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.com сообщает источник.

По данным издания The Athletic, 37-летний форвард согласовал двухлетний контракт с «Чикаго Файер». Роберт Левандовски отправится в США в статусе свободного агента после завершения своего контракта с «Барселоной». Стоит отметить, что к футболисту проявляли серьезный интерес итальянский «Милан» и клубы из Саудовской Аравии, однако польская звезда предпочла продолжить карьеру в Северной Америке.

Новый вызов и высокая зарплата

В начале этого месяца Левандовски посетил Чикаго, где лично ознакомился с инфраструктурой и проектами клуба. Предполагается, что он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. Главный тренер «Чикаго Файер» Грегг Берхальтер не скрывал своего намерения привлекать в команду звезд мирового уровня. По его словам, Левандовски поможет повысить престиж не только клуба, но и всей лиги.

«Мы стремимся добавить в состав игроков мирового класса. Приход футболиста уровня Левандовски станет огромным подарком для города Чикаго. Мы ставим его мастерство в один ряд с Лионелем Месси», — подчеркнул Берхальтер.

Поляки в Чикаго и планы на будущее

Важную роль в осуществлении этого трансфера могло сыграть и большое количество польских иммигрантов в Чикаго. С приходом Роберта Левандовски клуб планирует привлечь больше болельщиков на свой новый стадион «Макдоналдс Парк». Польский нападающий покидает Европу в статусе настоящей легенды — за четыре года в «Барселоне» он успел завоевать свой пятый чемпионский титул.

Интересно, что «Чикаго Файер» не намерен ограничиваться только Левандовски. По сообщениям, клуб планирует с помощью нападающего провести переговоры и с его бывшим одноклубником по «Баварии» Леоном Горецкой. Если эти трансферы состоятся, команда из Чикаго получит один из сильнейших составов в МЛС.

Роберт ЛевандовскиБарселонаЧикаго ФайерМЛСФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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