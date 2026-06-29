Бомба-трансфер в MLS: Левандовски переходит в «Чикаго Файр»

·26·Спорт
Бомба-трансфер в MLS: Левандовски переходит в «Чикаго Файр»

Футбольные поля США готовятся принять еще одну живую легенду. Бывшая звезда клубов «Барселона» и «Бавария», знаменитый нападающий Роберт Левандовски продолжит свою карьеру в MLS (высшей лиге США).

Об этом сообщил самый надежный инсайдер в мире футбола Фабрицио Романо со своей традиционной фразой «Хере ве го!».

Детали трансфера: Контракт готов!

По информации инсайдера, вопрос трансфера между сторонами полностью решен и достигнуто соглашение.

Ожидается, что официальные документы будут подписаны в ближайшие 24 часа . Примечательно, что 37-летний польский бомбардир присоединится к клубу «Чикаго Файр» без выплаты трансферной стоимости, то есть в качестве свободного агента .

Левандовски все еще в отличной форме

Несмотря на возраст (37 лет), Роберт продолжает доказывать, что может показывать футбол высокого уровня в Европе. Его показатели в прошлом сезоне в испанской Ла Лиге в составе «Барселоны» были следующими:

  • Матчей: 31 встреча

  • Забитых голов: 14 голов

  • Голевых передач (ассистов): 2

Теперь этот искусный бомбардир станет новым лицом футбола Чикаго. После Лионеля Месси и Оливье Жиру болельщики MLS получат возможность вживую насладиться игрой еще одного легендарного нападающего.

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Роберт ЛевандовскиБарселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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