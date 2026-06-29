ЧМ-2026: Шомуродов номинирован на гол тура FIFA

Групповой этап чемпионата мира 2026 года, в котором впервые в истории принимают участие 48 команд, подошел к концу. Организатор турнира — FIFA — объявил о старте официального голосования за самый красивый гол группового этапа. Среди звезд, обеспечивших себе выход в плей-офф или досрочно покинувших турнир, оказался и наш соотечественник Элдор Шомуродов !

На звание автора лучшего гола претендуют 12 номинантов

В список, отобранный экспертами FIFA, попали как топовые мировые звезды, так и неожиданные открытия:

Элдор Шомуродов (Узбекистан)

Лионель Месси (Аргентина)

Килиан Мбаппе (Франция)

Винисиус Жуниор (Бразилия)

Джованни Рейна (США)

Исмаэль Саибэри (Марокко)

Феликс Нмеча (Германия)

Элайджа Джаст (Новая Зеландия)

Кевин Пина (Кабо-Верде)

Карим Алэбегович (Босния и Герцеговина)

Уилсон Исидор (Гаити)

Дайдзен Маэда (Япония)

Гол Шомуродова — уникальный рекорд в истории чемпионатов мира!

Гол Элдора Шомуродова в ворота ДР Конго оказался не просто красивым, но и настолько необычным, что может войти в историю мундиалей.

Известный OptaJose аналитический центр отмечает, что удар Элдора по показателю ожидаемых голов (xG — вероятность того, что удар станет голом) составил всего 0,013 . Это означает, что из 1000 ударов с такой позиции и в такой ситуации лишь 13 завершаются голом. Этот показатель стал рекордным на турнире ЧМ-2026!

Как проходит голосование?

Определение автора лучшего гола полностью отдано на усмотрение футбольных болельщиков. Фанаты могут посмотреть видео с голами номинантов в разделе FIFAWorldCup на официальном сайте FIFA и проголосовать за понравившееся исполнение.

Напоминаем, что процесс голосования на официальной платформе FIFA продлится всего 48 часов . После этого голоса будут подсчитаны, и официально объявят победителя самого красивого гола группового этапа. Не упустите возможность поддержать капитана нашей сборной и принять участие в историческом голосовании!