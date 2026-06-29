Российский тренер резко раскритиковал смену тренера в сборной Узбекистана

·3·Спорт
Российский тренер резко раскритиковал смену тренера в сборной Узбекистана

Тот факт, что сборная Узбекистана не смогла набрать ни одного очка на ЧМ-2026 и заняла последнее место в группе, вызвал дискуссии и в России.

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев связал неудачу национальной команды со сменой тренера накануне чемпионата мира. По его мнению, прежняя система была разрушена, а времени на формирование нового стиля игры оказалось недостаточно.

«Это очень большая неудача»

Талалаев обратил внимание на показатели сборной Узбекистана в групповом этапе.

Национальная команда в трех матчах забила 2 гола и пропустила 11. Кроме того, команда не смогла набрать ни одного очка.

«Соотношение голов 2:11 и ноль очков. Для команды, в составе которой есть такие футболисты, как Хусанов, Файзуллаев и Шомуродов, это очень большая неудача», — отметил российский специалист.

В составе были известные футболисты

Российский тренер отдельно отметил наличие в составе Узбекистана игроков, признанных на международном уровне.

Он упомянул следующих игроков:

  • Абдукодир Хусанов;

  • Аббосбек Файзуллаев;

  • Элдор Шомуродов.

По мнению Талалаева, от команды с такими футболистами можно было ожидать более достойного результата в групповом этапе.

«Старую систему уничтожили»

Главный тренер «Балтики» связал неудачу Узбекистана не только с индивидуальным уровнем футболистов.

Он подчеркнул, что основной проблемой стала потеря системы и взаимосвязей в команде после смены тренера.

«Вот вам последствия смены тренера. Старую систему уничтожили, а новую построить не успели», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Это мнение вновь усилило споры о том, насколько правильным было решение сменить главного тренера перед чемпионатом мира.

Результаты Узбекистана на ЧМ-2026

Национальная команда провела три матча в групповом этапе и потерпела поражение во всех из них.

Показатель

Результат

Проведенные игры

3

Набранные очки

0

Забитые голы

2

Пропущенные голы

11

Место в группе

Последнее место

Таким образом, Узбекистан завершил свой первый в истории чемпионат мира на групповом этапе.

Была ли проблема в тренере или не хватило времени?

Заявление Талалаева подняло еще один важный вопрос при оценке выступления национальной команды на мундиале.

Не хватило ли новому тренеру времени подготовить команду на основе своих идей, или недостатки сборной были гораздо глубже?

Турнир ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля на полях США, Канады и Мексики.

Как вы считаете, стала ли смена тренера основной причиной неудачи Узбекистана? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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