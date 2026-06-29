Шестеро звезд спорта удостоены награды «Мард ўғлон»

В спорте Узбекистана появилась еще одна радостная новость. Согласно указу Президента, шестеро талантливых молодых людей, демонстрирующих высокие результаты в различных видах спорта, были удостоены государственной награды «Мард ўғлон».

Среди обладателей награды — боксер, шахматист, гребец, борец, а также молодые люди, работающие в сфере спорта.

Джахонгир Зокиров также в числе награжденных

Член национальной сборной Узбекистана по боксу Джахонгир Зокиров стал обладателем государственной награды «Мард ўғлон».

Спортсмен, представляющий Джизакскую область, в последние годы привлекает внимание болельщиков своими результатами.

Отмечены представители шахмат и водных видов спорта

Член мужской сборной Узбекистана по шахматам Хумоюн Бегмуратов также был удостоен высокой награды.

Кроме того, в список награжденных вошел спортсмен отделения академической гребли специализированной спортивной школы водных видов спорта Самаркандской области Дильшоджон Худойбердиев.

Полный список обладателей наград

Зокиров Джахонгир Лазизбек угли — член национальной сборной Узбекистана по боксу, Джизакская область;

Худойбердиев Дильшоджон Райимберди угли — спортсмен отделения академической гребли, Самаркандская область;

Холматов Отабек Шухрат угли — старший специалист отряда управления внутренних дел Сырдарьинской области;

Косимходжиев Нажмиддин Абдуджаббор угли — студент 4-курса Государственного университета физической культуры и спорта Узбекистана, Сурхандарьинская область;

Халмаханов Айтжан Даниёр угли — студент 2-курса Чирчикского центра подготовки к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Ташкентская область;

Бегмуратов Хумоюн Хусниддинович — член мужской сборной Узбекистана по шахматам, город Ташкент.

Что означает эта награда?

Государственная награда «Мард ўғлон» вручается талантливым молодым людям, проявившим себя в спорте, образовании, военной службе и общественной деятельности, вносящим вклад в развитие страны.

Это признание является не только оценкой сегодняшних достижений спортсменов, но и мощным стимулом для их дальнейшей деятельности.

Сильная мотивация для молодежи

Награжденные молодые люди представляют разные регионы и направления. Их успех может стать источником вдохновения для тысяч молодых спортсменов и студентов.

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