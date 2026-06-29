ЧМ-2026. Германия против барьера Парагвая и «сетки смерти»

Плей-офф (1/16 финала) чемпионата мира вступил в свою самую жаркую фазу. Сегодня и вечером болельщиков ждут три суперстолкновения: Бразилия — Япония, Германия — Парагвай и Нидерланды — Марокко.

Среди них больше всего вопросов и неожиданных сценариев обещает матч Германии и Парагвая, который пройдет на «Джиллетт Стэдиум» в городе Фоксборо, США.

Расписание и детали матча:

Матч Дата и время (по Ташкенту) Стадион Фаворит пары Германия — Парагвай 30 июня, 01:30 Джиллетт Стэдиум (Фоксборо) Германия

Германия в водовороте проблем: проседают и атака, и оборона

Подопечные Юлиана Нагельсманна заняли первое место в своей группе, положив конец неудачам последних трех чемпионатов мира, и наконец вышли в плей-офф. Однако игра «Бундестима» вызывает у болельщиков серьезное беспокойство:

Тяжелая потеря в защите: Основной защитник Нико Шлоттербек, который оказывает огромную помощь как в обороне, так и в начале атак, получил травму и выбыл из строя. В составе почти нет игрока, способного достойно заменить его.

«Сон» в линии атаки: Такие лидеры европейских грандов, как Кай Хавертц, Флориан Виртц и Джамал Мусиала, до сих пор не могут сыграть на уровне своих возможностей.

Бомбардир из запаса: Самым опасным оружием команды на турнире оказался Дениз Ундав, который был привезен в качестве запасного. То, что основная нагрузка ложится на резервиста, пока звезды молчат, говорит о многом.

Южноамериканская стена: Парагвай не сдастся без боя

Хотя Парагвай с трудом вышел из группы с третьего места, недооценка южноамериканцев может стать фатальной ошибкой для немцев. После поражения от США со счетом 1:4 в первом туре команда быстро восстановилась и сохранила ворота «сухими» в следующих двух матчах.

Надежность обороны: Парагвайцы в 18 матчах отборочного цикла ЧМ пропустили всего 10 голов, показав лучший результат в Южной Америке после Эквадора. Надежное трио защитников в лице Кубаса, Гомеса и Альдерете отлично умеет сбивать темп игры, раздражать соперника и терпеливо удерживать счет. Чтобы пробить эту стену, немцам потребуются новые идеи.

«Дорога в ад», ожидающая Германию

Хотя немцы считаются фаворитами в этом противостоянии, им необходимо не просто победить Парагвай, но и резко повысить качество своей игры. Сетка турнира не пощадила их, и в следующих раундах ждет настоящая «сетка смерти»:

В 1/8 финала: Действующий чемпион мира Франция может ждать их в соперниках. В четвертьфинале (1/4): С большой вероятностью сильные Нидерланды. В полуфинале (1/2): Главный претендент на титул — грозная Испания.

Одним словом, настоящее испытание для команды Нагельсманна начнется именно этой ночью. Если «Бундестим» быстро не выйдет на свой максимум, досрочное прощание с чемпионатом мира станет вполне реальным.