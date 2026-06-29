ЧМ-2026. Нидерланды — Марокко: Битва на флангах

·14·Спорт
ЧМ-2026. Нидерланды — Марокко: Битва на флангах

Мы станем свидетелями очередного суперстолкновения в рамках 1/16 финала чемпионата мира. Утром 30 июня болельщиков ждет судьбоносный матч между сборными Нидерландов и Марокко, которые обе обещают атакующий и открытый футбол.

Перед этой игрой, которая пройдет на великолепном стадионе «Эстадио BBVA» в городе Гвадалупе (Мексика), в обеих командах достаточно своих интриг и проблем.

Расписание и детали матча:

Матч

Дата и время (Ташкент)

Стадион

Стиль

Нидерланды — Марокко

30 июня, 06:00

«Эстадио BBVA» (Гвадалупе)

Открытый и атакующий

Куман обеспокоен: в кризисе ли защита «оранжи»?

Главный тренер Нидерландов Рональд Куман сделал неожиданное заявление на пресс-конференции, отметив, что не считает свою команду явным фаворитом в этой паре. Беспокойство опытного специалиста не беспочвенно:

  • Черная серия из 7 матчей: Хотя Нидерланды забили много голов на групповом этапе, они не могут сохранить свои ворота «сухими» уже семь матчей подряд.

  • Проблема скорости и компактности: Куман неоднократно подчеркивал, что команде не хватает компактности и скорости при переходе из обороны в атаку и обратно, чем активно пользуются соперники.

Битва на флангах: Думфрис и Гакпо против «атласных львов»

Сборная Нидерландов в атаке по-прежнему делает основной акцент на фланги. Здесь Дензел Думфрис и Коди Гакпо будут играть главные роли. Однако в матче против Марокко эта тактика может не сработать.

Потому что на флангах обороны Марокко действуют одни из ярчайших звезд мирового футбола — Ашраф Хакими и Нуссаир Мазрауи . С большой вероятностью судьба встречи решится именно в дуэлях на флангах. Учитывая, что обе команды не будут отсиживаться в защите, нас ждет зрелищный матч, богатый на голы.

Грозный Сабири: отомстит ли новый игрок «Баварии» нидерландцам?

Одна из главных интриг матча связана с нападающим сборной Марокко Исмаэлем Сабири . Он демонстрирует феноменальную серию, забивая в каждом матче группового этапа ЧМ-2026.

Этот стремительный форвард, переходящий этим летом в немецкую «Баварию», определенно станет настоящей головной болью для медлительных и часто ошибающихся защитников нидерландцев благодаря своей невероятной скорости.

«Легкий путь» в четвертьфинал

Победителя этой пары в следующем раунде плей-офф (1/8 финала) ждет весьма удобный соперник. Это Канада, которая с трудом прошла сборную ЮАР, вырвав победу лишь благодаря голу на последних минутах.

Поэтому победителю в матче Нидерланды — Марокко представится отличная возможность дойти как минимум до четвертьфинала. В противном случае в четвертьфинале может ждать барьер в виде Германии или Франции.

НидерландияМароккоРональд КуманДензел ДумфрисКоди Гакпо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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