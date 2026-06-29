Новая эра в «Манчестер Сити»: Энцо Мареска сменил Гвардиолу
«Манчестер Сити» официально объявил о назначении Энцо Марески на пост главного тренера. 46-летний итальянский специалист сменил Пепа Гвардиолу и подписал контракт с клубом до лета 2029 года.
Для Марески эта среда не нова. Он уже работал в системе «горожан» и внес свой вклад в один из самых успешных сезонов в истории клуба.
Специалист, хорошо знакомый с «Сити»
Энцо Мареска работал помощником Пепа Гвардиолы в сезоне 2022/23.
В том сезоне «Манчестер Сити»:
стал чемпионом Английской Премьер-лиги;
выиграл Кубок Англии;
одержал победу в Лиге чемпионов.
Таким образом, команда оформила исторический «требл».
До этого Мареска также возглавлял молодежную команду ЭДС и стал с ней чемпионом Премьер-лиги 2.
Успехи в «Лестере» и «Челси»
После ухода из «Сити» Мареска проявил себя и как самостоятельный тренер.
Он вывел «Лестер» в Английскую Премьер-лигу уже в первом же сезоне. Затем работал в «Челси», где стал победителем клубного чемпионата мира.
Эти результаты сделали его одним из самых перспективных тренеров в Европе.
«Я готов продолжить традиции успеха»
Мареска не скрывал радости от возвращения в «Манчестер Сити».
«Это особенный клуб с великой историей и большими амбициями. Я готов продолжить традиции успеха и работать с лучшими футболистами мира», — заявил он.
Итальянский специалист уже прибыл на базу Китй Футбалл Академй и приступил к подготовке к новому сезону.
Первый матч может состояться против «Интера»
Ожидается, что первый официальный матч «Манчестер Сити» под руководством Марески пройдет в рамках предсезонного турне по Азии.
Запланировано, что 1 августа команда выйдет на поле в Гонконге против «Интера».
Информация
Детали
Новый главный тренер
Энцо Мареска
Возраст
46
Срок контракта
до лета 2029 года
Вероятный первый матч
против «Интера»
Дата
1 августа
Место
Гонконг
Самая сложная задача после Гвардиолы
Пеп Гвардиола оставил неизгладимый след в истории «Манчестер Сити». Поэтому задача, стоящая перед Мареской, непроста.
Ему предстоит не только сохранить традицию побед команды, но и внедрить новые идеи и стиль.
Мареска хорошо знает клуб, знаком с атмосферой в коллективе и работал в системе Гвардиолы. Теперь главный вопрос — сможет ли он вывести «Сити» на новый уровень?
Как вы считаете, сможет ли Энцо Мареска стать достойным преемником Пепа Гвардиолы? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.
…