Новая эра в «Манчестер Сити»: Энцо Мареска сменил Гвардиолу

«Манчестер Сити» официально объявил о назначении Энцо Марески на пост главного тренера. 46-летний итальянский специалист сменил Пепа Гвардиолу и подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

Для Марески эта среда не нова. Он уже работал в системе «горожан» и внес свой вклад в один из самых успешных сезонов в истории клуба.

Специалист, хорошо знакомый с «Сити»

Энцо Мареска работал помощником Пепа Гвардиолы в сезоне 2022/23.

В том сезоне «Манчестер Сити»:

стал чемпионом Английской Премьер-лиги;

выиграл Кубок Англии;

одержал победу в Лиге чемпионов.

Таким образом, команда оформила исторический «требл».

До этого Мареска также возглавлял молодежную команду ЭДС и стал с ней чемпионом Премьер-лиги 2.

Успехи в «Лестере» и «Челси»

После ухода из «Сити» Мареска проявил себя и как самостоятельный тренер.

Он вывел «Лестер» в Английскую Премьер-лигу уже в первом же сезоне. Затем работал в «Челси», где стал победителем клубного чемпионата мира.

Эти результаты сделали его одним из самых перспективных тренеров в Европе.

«Я готов продолжить традиции успеха»

Мареска не скрывал радости от возвращения в «Манчестер Сити».

«Это особенный клуб с великой историей и большими амбициями. Я готов продолжить традиции успеха и работать с лучшими футболистами мира», — заявил он.

Итальянский специалист уже прибыл на базу Китй Футбалл Академй и приступил к подготовке к новому сезону.

Первый матч может состояться против «Интера»

Ожидается, что первый официальный матч «Манчестер Сити» под руководством Марески пройдет в рамках предсезонного турне по Азии.

Запланировано, что 1 августа команда выйдет на поле в Гонконге против «Интера».

Информация Детали Новый главный тренер Энцо Мареска Возраст 46 Срок контракта до лета 2029 года Вероятный первый матч против «Интера» Дата 1 августа Место Гонконг

Самая сложная задача после Гвардиолы

Пеп Гвардиола оставил неизгладимый след в истории «Манчестер Сити». Поэтому задача, стоящая перед Мареской, непроста.

Ему предстоит не только сохранить традицию побед команды, но и внедрить новые идеи и стиль.

Мареска хорошо знает клуб, знаком с атмосферой в коллективе и работал в системе Гвардиолы. Теперь главный вопрос — сможет ли он вывести «Сити» на новый уровень?

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