«Аль-Хиляль» планирует сенсацию с трансфером Салаха

·32·Спорт
«Аль-Хиляль» планирует сенсацию с трансфером Салаха

Один из грандов Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» — приступил к осуществлению очередного громкого трансфера, который должен потрясти футбольный мир в текущее летнее трансферное окно.

По сообщению известного испанского Диарио SPORT издания, саудовский клуб полностью изменил свои трансферные цели. Сначала вингер «Барселоны» Рафинья Диас был очень близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии, однако руководство «Аль-Хиляля» в последний момент переключило внимание на другую живую легенду.

Главная цель — Мохамед Салах!

На данный момент главной задачей и основной целью саудовского клуба на трансферном рынке является подписание египетского суперфорварда Мохамеда Салаха в свои ряды.

Статус свободного агента: После девяти лет феноменальной и победоносной карьеры в английском «Ливерпуле» Мохамед Салах решил покинуть команду из Мерсисайда в статусе свободного агента. Это дает саудовскому клубу возможность заполучить его без выплаты трансферной стоимости, предложив лишь индивидуальный контракт.

Цифры подтверждают, что продуктивность египетской звезды в завершившемся сезоне остается на высоком уровне:

Статистика Мохамеда Салаха в сезоне 2025/26:

Турниры

Количество матчей

Забитые голы

Голевые передачи

Статус в команде

Во всех турнирах

41

12

10

Свободный агент (контракт истек)

Для «Аль-Хиляля» трансфер Салаха — это не только усиление состава на поле, но и колоссальный маркетинговый ход, который выведет престиж и бренд клуба в арабском мире на новый уровень. Если этот переход состоится, Саудовская Про-лига примет следующую мегазвезду после Криштиану Роналду и Неймара.

Аль-ХиляльМохаммед СалахЛиверпульКриштиану РоналдуНеймар
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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