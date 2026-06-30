Германия — Парагвай: объявлены составы на матч за выход в 1/8 финала

·10·Спорт
Германия — Парагвай: объявлены составы на матч за выход в 1/8 финала

В рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сборные Германии и Парагвая проведут очередной важный поединок. Матч в Фоксборо начнется в 01:30 по ташкентскому времени.

Перед игрой стали известны стартовые составы обеих команд. Победитель встретится в 1/8 финала с триумфатором пары ФранцияШвеция.

Германия делает ставку на опытных футболистов

Ворота сборной Германии будет защищать Мануэль Нойер.

В линии защиты выступят такие опытные игроки, как Киммих, Рюдигер и Та. В атаке ожидается высокая активность от Виртца, Хавертца, Сане и Ундава.

Стартовый состав Германии:

  • Нойер;

  • Киммих;

  • Рюдигер;

  • Та;

  • Браун;

  • Нмеха;

  • Павлович;

  • Сане;

  • Ундав;

  • Виртц;

  • Хавертц.

Парагвай надеется на сенсацию

В составе Парагвая также есть футболисты с высоким индивидуальным мастерством.

В частности, стремительные действия Мигеля Альмирона и Хулио Энсисо могут создать серьезную угрозу для обороны Германии.

Стартовый состав Парагвая:

  • Гиль;

  • Касерес;

  • Гомес;

  • Канале;

  • Алонсо;

  • Кубас;

  • Альмирон;

  • Бобадилья;

  • Галарса;

  • Энсисо;

  • Авалос.

Основная информация о матче

Информация

Детали

Стадия

ЧМ-2026, 1/16 финала

Матч

Германия — Парагвай

Дата

29 июня

Время начала

01:30

Место проведения

Фоксборо

Победителя ждет еще одно тяжелое испытание

Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с командой, которая одержит победу в матче между Францией и Швецией.

По этой причине ожидается, что и Германия, и Парагвай выложатся на поле на полную мощность.

Хотя Германия считается фаворитом по опыту и качеству состава, в плей-офф даже одна ошибка может привести к вылету из турнира.

Как вы считаете, одержит ли Германия уверенную победу или Парагвай устроит сенсацию? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

ГерманияПарагвайФранцияШвецияФоксборо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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