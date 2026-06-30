Германия — Парагвай: объявлены составы на матч за выход в 1/8 финала

В рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сборные Германии и Парагвая проведут очередной важный поединок. Матч в Фоксборо начнется в 01:30 по ташкентскому времени.

Перед игрой стали известны стартовые составы обеих команд. Победитель встретится в 1/8 финала с триумфатором пары Франция — Швеция.

Германия делает ставку на опытных футболистов

Ворота сборной Германии будет защищать Мануэль Нойер.

В линии защиты выступят такие опытные игроки, как Киммих, Рюдигер и Та. В атаке ожидается высокая активность от Виртца, Хавертца, Сане и Ундава.

Стартовый состав Германии:

Нойер;

Киммих;

Рюдигер;

Та;

Браун;

Нмеха;

Павлович;

Сане;

Ундав;

Виртц;

Хавертц.

Парагвай надеется на сенсацию

В составе Парагвая также есть футболисты с высоким индивидуальным мастерством.

В частности, стремительные действия Мигеля Альмирона и Хулио Энсисо могут создать серьезную угрозу для обороны Германии.

Стартовый состав Парагвая:

Гиль;

Касерес;

Гомес;

Канале;

Алонсо;

Кубас;

Альмирон;

Бобадилья;

Галарса;

Энсисо;

Авалос.

Основная информация о матче

Информация Детали Стадия ЧМ-2026, 1/16 финала Матч Германия — Парагвай Дата 29 июня Время начала 01:30 Место проведения Фоксборо

Победителя ждет еще одно тяжелое испытание

Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с командой, которая одержит победу в матче между Францией и Швецией.

По этой причине ожидается, что и Германия, и Парагвай выложатся на поле на полную мощность.

Хотя Германия считается фаворитом по опыту и качеству состава, в плей-офф даже одна ошибка может привести к вылету из турнира.

Как вы считаете, одержит ли Германия уверенную победу или Парагвай устроит сенсацию? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.