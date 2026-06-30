Германия — Парагвай: объявлены составы на матч за выход в 1/8 финала
В рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сборные Германии и Парагвая проведут очередной важный поединок. Матч в Фоксборо начнется в 01:30 по ташкентскому времени.
Перед игрой стали известны стартовые составы обеих команд. Победитель встретится в 1/8 финала с триумфатором пары Франция — Швеция.
Германия делает ставку на опытных футболистов
Ворота сборной Германии будет защищать Мануэль Нойер.
В линии защиты выступят такие опытные игроки, как Киммих, Рюдигер и Та. В атаке ожидается высокая активность от Виртца, Хавертца, Сане и Ундава.
Стартовый состав Германии:
Нойер;
Киммих;
Рюдигер;
Та;
Браун;
Нмеха;
Павлович;
Сане;
Ундав;
Виртц;
Хавертц.
Парагвай надеется на сенсацию
В составе Парагвая также есть футболисты с высоким индивидуальным мастерством.
В частности, стремительные действия Мигеля Альмирона и Хулио Энсисо могут создать серьезную угрозу для обороны Германии.
Стартовый состав Парагвая:
Гиль;
Касерес;
Гомес;
Канале;
Алонсо;
Кубас;
Альмирон;
Бобадилья;
Галарса;
Энсисо;
Авалос.
Основная информация о матче
Информация
Детали
Стадия
ЧМ-2026, 1/16 финала
Матч
Германия — Парагвай
Дата
29 июня
Время начала
01:30
Место проведения
Фоксборо
Победителя ждет еще одно тяжелое испытание
Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с командой, которая одержит победу в матче между Францией и Швецией.
По этой причине ожидается, что и Германия, и Парагвай выложатся на поле на полную мощность.
Хотя Германия считается фаворитом по опыту и качеству состава, в плей-офф даже одна ошибка может привести к вылету из турнира.
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