Астон Вилла установила рекордную трансферную стоимость за Моргана Роджерса

Морган Роджерс, ставший одним из главных открытий текущего сезона Английской Премьер-лиги, остается в центре внимания трансферного рынка. Бирмингемская «Астон Вилла», стремясь удержать своего ведущего полузащитника, подняла планку его стоимости до астрономических высот. Руководство клуба требует за футболиста 130 миллионов фунтов стерлингов, что может стать новым трансферным рекордом в истории британского футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Telegraph, такая цена была установлена в ответ на интерес со стороны двух лондонских гигантов — «Арсенала» и «Челси». Если этот трансфер состоится, он побьет рекорд в 125 миллионов фунтов, выплаченных «Ливерпулем» за Александра Исака прошлым летом. В настоящее время 23-летний Роджерс выступает за сборную Англии на Чемпионате мира, и его авторитет растет с каждым днем.

Факторы, повлиявшие на формирование цены

Есть несколько веских причин, почему «Астон Вилла» запрашивает такую высокую цену. Во-первых, недавний переход Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» за 116 миллионов фунтов резко поднял цены на рынке. Руководство «Виллы» считает Роджерса сильнее своего коллеги: он провел 18 матчей за сборную, что на шесть больше, чем у Андерсона.

Во-вторых, значительная часть суммы трансфера должна отойти бывшему клубу игрока — «Мидлсбро». Согласно контракту, подписанному в 2024 году, 20 процентов от суммы последующей продажи причитаются предыдущей команде. По этой причине бирмингемский клуб был вынужден повысить окончательную цену, чтобы обеспечить себе достойную прибыль.

Наставник «Арсенала» Микель Артета сделал усиление полузащиты приоритетной задачей на следующий сезон. Несмотря на победу в Премьер-лиге в прошлом сезоне, команда нуждается в обновлении состава после поражения в финале Лиги чемпионов. Роджерс рассматривается как универсальный исполнитель, идеально подходящий под тактические схемы Артеты.

Однако цена в 130 миллионов фунтов может стать серьезным препятствием даже для таких богатых клубов, как «Арсенал». По имеющимся данным, лондонцам придется рассмотреть вариант продажи некоторых звездных игроков, чтобы профинансировать этот трансфер. Действующий контракт Моргана Роджерса с «Астон Виллой» до 2031 года дает клубу преимущество в переговорах.

Издание Goal.com добавляет, что «Челси» также внимательно следит за ситуацией. «Синие», продолжая политику сбора молодых талантов, готовы вступить в борьбу за Роджерса. Но пока ни один клуб не спешит выполнять требования «Астон Виллы». Несомненно, до закрытия трансферного окна этот вопрос останется главной темой английской спортивной прессы.