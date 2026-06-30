Анчелотти объяснил, почему Неймар не вышел на игру против Японии

·96·Спорт
Анчелотти объяснил, почему Неймар не вышел на игру против Японии

То, что Неймар не вышел на поле в матче 1/16 финала ЧМ-2026 между сборной Бразилии и Японией, вызвало множество вопросов среди болельщиков.

После встречи главный тренер Карло Анчелотти объяснил причину этого решения, сообщив, что приберег Неймара для возможных дополнительных таймов.

Неймар мог выйти на замену на 60-65-й минутах

Анчелотти отметил, что общался с Неймаром во время игры и планировал выпустить его на поле в середине второго тайма.

«Мы приберегали Неймара для возможных дополнительных таймов. Он мог выйти на 60-й или 65-й минуте», — сказал специалист.

Однако, когда ситуация в матче изменилась, тренер скорректировал план.

После того как счет сравнялся, тактика не была изменена

По словам Анчелотти, после того как Бразилия сравняла счет, команда начала контролировать игру.

По этой причине тренер решил не вмешиваться в тактическую схему и сохранить баланс на поле.

«Мы сравняли счет, и, поскольку команда контролировала игру, я решил не менять тактическую структуру», — сказал Анчелотти.

В запасе также есть сильные футболисты

Итальянский специалист особо подчеркнул, что конкуренция в составе Бразилии очень высока.

По его мнению, большое преимущество команды заключается в том, что высококлассные футболисты есть не только в основном составе, но и на скамейке запасных.

«И на поле, и на скамейке у нас достаточно сильных игроков. Мы должны ценить то, что каждый футболист находится на высоком уровне», — добавил он.

Япония не была легким соперником

Анчелотти также высоко оценил сборную Японии.

Он назвал азиатов хорошо организованной, дисциплинированной и очень неудобной командой для соперника.

«Это была очень ответственная игра. Япония — хорошо организованный и очень неудобный соперник», — отметил наставник Бразилии.

Было ли решение правильным?

То, что футболист с таким огромным опытом, как Неймар, остался в запасе, естественно, усилило дискуссии.

С одной стороны, Анчелотти думал о возможном дополнительном времени. С другой стороны, он счел рискованным менять состав, так как Бразилия контролировала ход встречи.

Как вы считаете, стоило ли выпускать Неймара на поле или Анчелотти принял верное решение? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

НеймарКарло АнчелоттиБразилияЯпония
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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