Признание Мартинелли, автора гола, выведшего Бразилию в 1/8 финала

·33·Спорт
Признание Мартинелли, автора гола, выведшего Бразилию в 1/8 финала

Сборная Бразилии обыграла Японию со счетом 2:1 в 1/16 финала ЧМ-2026 и прошла в следующий раунд. Одним из героев встречи стал Габриэл Мартинелли.

Он забил решающий гол на 95-й минуте, выведя команду в 1/8 финала. После матча футболист признался, что ему трудно выразить свои эмоции словами.

«Я не могу описать свою нынешнюю радость»

Мартинелли отметил, что был очень тронут после игры.

«Я не нахожу слов, чтобы выразить свою радость. Видеть, как болельщики вскакивают со своих мест, видеть моих родителей и друзей — это невозможно описать словами», — сказал он.

Для футболиста этот гол стал не только личным достижением, но и огромной радостью для всей команды и болельщиков.

Уверенность появилась после того, как мяч попал в штангу

Перед решающим эпизодом мяч ударился о штангу ворот.

По словам Мартинелли, в тот момент он почувствовал, что у него будет еще один шанс.

«Когда мяч попал в штангу, я почувствовал, что получу еще одну возможность», — сказал бразильский футболист.

Вскоре он воспользовался своим шансом и забил победный гол.

Гол на 95-й минуте решил всё

До конца встречи счет оставался 1:1.

На 95-й минуте Мартинелли нанес точный удар, принесший Бразилии победу со счетом 2:1.

Показатель

Информация

Матч

БразилияЯпония

Счет

2:1

Решающий гол

95-я минута

Автор гола

Габриэл Мартинелли

Результат

Бразилия в 1/8 финала

«Неважно, на какой позиции я играю»

Мартинелли также рассказал о своей позиции на поле.

Он подчеркнул, что независимо от того, играет он на фланге или в центре, его главная цель — приносить пользу команде.

«Играю ли я на фланге или в центре — не имеет значения. Для меня самое важное — быть полезным команде», — сказал он.

Большой герой для Бразилии

В плей-офф ЧМ один гол может изменить судьбу всего турнира.

Удар Мартинелли на 95-й минуте спас Бразилию в турнире и вывел её в 1/8 финала.

Теперь болельщики ждут, что он сыграет столь же важную роль и в следующем раунде.

Как вы считаете, стал ли гол Мартинелли одним из самых драматичных в плей-офф ЧМ-2026? Пишите свое мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.

БразилияЯпонияГабриэль МартинеллиМировой кубок
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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