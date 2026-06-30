ЧМ-2026. Марокко обыграло Нидерланды в серии пенальти
В 1/16 финала ЧМ-2026 произошла очередная громкая сенсация. Сборная Марокко обыграла Нидерланды в серии пенальти и обеспечила себе выход в 1/8 финала.
В матче, который завершился со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, представители Африки точнее реализовали свои решающие удары.
Гакпо вывел Нидерланды вперед
В первом тайме встречи, прошедшей на стадионе «Эстадио ББВА» в Монтеррее, голов забито не было.
Счет был открыт на 72-й минуте. Коди Гакпо нанес точный удар, выведя Нидерланды вперед.
Европейская команда была близка к победе, но Марокко боролось до последних минут.
Диоп сравнял счет на 90+1-й минуте
В добавленное арбитром время Марокко нашло свою возможность.
На 90+1-й минуте Диоп поразил ворота Нидерландов, установив счет 1:1.
Гол Марокко на последних секундах перевел игру в дополнительное время.
В дополнительное время команды так и не смогли определить победителя.
Марокко оказалось сильнее в серии пенальти
Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти.
Футболисты Марокко реализовали свои удары увереннее и победили со счетом 3:2. Таким образом, Нидерланды покидают чемпионат мира.
ЧМ-2026. 1/16 финала
Нидерланды — Марокко — 1:1
Серия пенальти — 2:3
Голы: Гакпо, 72 — Диоп, 90+1.
Известен следующий соперник Марокко
В 1/8 финала сборная Марокко встретится с национальной командой Канады.
Канада в предыдущем раунде обыграла Южно-Африканскую Республику со счетом 1:0.
Теперь две команды сразятся за выход в четвертьфинал.
Составы команд
Нидерланды: Вербрюгген, ван Хекке, ван Дейк, Аке (Копмейнерс, 71), Дюмфрис, Гравенберх (К. Тимбер, 86), де Йонг (де Рон, 110), ван де Вен (Хато, 86), Саммервилл, Гакпо (Клюйверт, 113), Бробби (Вейгорст, 71).
Марокко: Буну, Мазрауи, Риад (Салах-Эддин, 75), Диоп, Хакими, Буадди (Мурабет, 79), Айнауи, Ханнус (Талби, 87), Унаи (Рахими, 86), Диас (Яссин, 79), Сайбари.
Предупреждение: Диоп, 47.
Представитель Африки снова пишет историю
Этой победой Марокко выбило из турнира еще одну сильную европейскую сборную. Команда боролась до конца и прошла в следующий этап благодаря психологической устойчивости и хладнокровию в серии пенальти.
Как вы считаете, сможет ли Марокко преодолеть барьер в лице Канады? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.
…