ЧМ-2026. Марокко обыграло Нидерланды в серии пенальти

В 1/16 финала ЧМ-2026 произошла очередная громкая сенсация. Сборная Марокко обыграла Нидерланды в серии пенальти и обеспечила себе выход в 1/8 финала.

В матче, который завершился со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, представители Африки точнее реализовали свои решающие удары.

Гакпо вывел Нидерланды вперед

В первом тайме встречи, прошедшей на стадионе «Эстадио ББВА» в Монтеррее, голов забито не было.

Счет был открыт на 72-й минуте. Коди Гакпо нанес точный удар, выведя Нидерланды вперед.

Европейская команда была близка к победе, но Марокко боролось до последних минут.

Диоп сравнял счет на 90+1-й минуте

В добавленное арбитром время Марокко нашло свою возможность.

На 90+1-й минуте Диоп поразил ворота Нидерландов, установив счет 1:1.

Гол Марокко на последних секундах перевел игру в дополнительное время.

В дополнительное время команды так и не смогли определить победителя.

Марокко оказалось сильнее в серии пенальти

Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти.

Футболисты Марокко реализовали свои удары увереннее и победили со счетом 3:2. Таким образом, Нидерланды покидают чемпионат мира.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Нидерланды — Марокко — 1:1

Серия пенальти — 2:3

Голы: Гакпо, 72 — Диоп, 90+1.

Известен следующий соперник Марокко

В 1/8 финала сборная Марокко встретится с национальной командой Канады.

Канада в предыдущем раунде обыграла Южно-Африканскую Республику со счетом 1:0.

Теперь две команды сразятся за выход в четвертьфинал.

Составы команд

Нидерланды: Вербрюгген, ван Хекке, ван Дейк, Аке (Копмейнерс, 71), Дюмфрис, Гравенберх (К. Тимбер, 86), де Йонг (де Рон, 110), ван де Вен (Хато, 86), Саммервилл, Гакпо (Клюйверт, 113), Бробби (Вейгорст, 71).

Марокко: Буну, Мазрауи, Риад (Салах-Эддин, 75), Диоп, Хакими, Буадди (Мурабет, 79), Айнауи, Ханнус (Талби, 87), Унаи (Рахими, 86), Диас (Яссин, 79), Сайбари.

Предупреждение: Диоп, 47.

Представитель Африки снова пишет историю

Этой победой Марокко выбило из турнира еще одну сильную европейскую сборную. Команда боролась до конца и прошла в следующий этап благодаря психологической устойчивости и хладнокровию в серии пенальти.

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