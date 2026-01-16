ЧМ-2026. 1/16 финала. Германия – Парагвай 1:1 (3:4) (видео голов)
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ЧМ-2026. 1/16 финала
В третьей паре 1/16 финала чемпионата мира сошлись сборные Германии и Парагвая.
В основное и дополнительное время победитель не определился. В серии пенальти удача улыбнулась представителям Латинской Америки. Хавертс, Фольтемаде и Та из состава немцев не смогли реализовать свои удары с 11-метровой отметки.
Таким образом, «немецкая машина» впервые в истории чемпионатов мира проиграла в «лотерее».
Теперь Парагвай в 1/8 финала сыграет с победителем пары Франция — Швеция.
ЧМ-2026. 1/16 финала
Германия — Парагвай 1:1
Серия пенальти — 3:4.
29 июня, Фоксборо.
Голы:&нбсп;Хавертс (54) — Энсисо (42).
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