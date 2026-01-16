ЧМ-2026. 1/16 финала. Германия – Парагвай 1:1 (3:4) (видео голов)

В третьей паре 1/16 финала чемпионата мира сошлись сборные Германии и Парагвая.

В основное и дополнительное время победитель не определился. В серии пенальти удача улыбнулась представителям Латинской Америки. Хавертс, Фольтемаде и Та из состава немцев не смогли реализовать свои удары с 11-метровой отметки.

Таким образом, «немецкая машина» впервые в истории чемпионатов мира проиграла в «лотерее».

Теперь Парагвай в 1/8 финала сыграет с победителем пары Франция — Швеция.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Германия — Парагвай 1:1

Серия пенальти — 3:4.

29 июня, Фоксборо.

Голы:&нбсп;Хавертс (54) — Энсисо (42).