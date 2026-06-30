Гордость узбекского футбола Элдор Шомуродов отметил 31-летие

Капитан сборной Узбекистана и нападающий турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Элдор Шомуродов вчера отметил свой 31-й день рождения.

Талантливый футболист родился 29 июня 1995 года в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области. Он сделал свои первые шаги в футболе в возрасте 6 лет и с тех пор благодаря трудолюбию и таланту стал одним из самых известных футболистов нашей страны.

За свою карьеру Шомуродов успешно выступал за узбекские клубы «Машъал» и «Бунёдкор», российский «Ростов», а также итальянские «Дженоа» и «Рома». В 2025 году он перешел из «Ромы» в турецкий «Истанбул Башакшехир» на правах аренды, после чего турецкий клуб полностью выкупил право трансфера футболиста.

Тысячи футбольных болельщиков в социальных сетях поздравляют Элдора Шомуродова с днем рождения и желают ему огромных успехов в новом сезоне.