Неймар высмеял в соцсетях ошибочный прогноз немецкого экономиста

·54·Спорт
Неймар высмеял в соцсетях ошибочный прогноз немецкого экономиста

Звезда сборной Бразилии Неймар после победы над Японией в рамках чемпионата мира 2026 года высмеял в своих социальных сетях немецкого экономиста Йоахима Клемента. Клемент с помощью своей математической модели предсказал победу японцев, однако результат на поле оказался противоположным расчетам специалиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче 1/16 финала чемпионата мира сборная Бразилии одержала тяжелую победу над Японией со счетом 2:1. После игры Неймар оставил ироничный пост в сети Кс (бывший Twitter), обращенный к Клементу: «Господин Йоахим Клемент... пожалуйста, попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира». Тем самым футболист подчеркнул необоснованность предположений экономиста о вылете Бразилии из турнира.

Математическая модель и неожиданное поражение

Йоахим Клемент — не просто любитель; он был известен как математик и экономист, точно определивший чемпионов мира 2014, 2018 и 2022 годов. Перед турниром, опираясь на свою модель, он заявил, что нынешнее поколение Бразилии находится не в лучшей спортивной форме, в то время как Япония, напротив, превратилась в сильную команду. Хотя его прогноз многим показался неожиданным и даже абсурдным, специалист был уверен в своих расчетах.

В ходе встречи Бразилия под руководством Карло Анчелотти действительно столкнулась с серьезным сопротивлением. Сборная Японии держала пятикратных чемпионов мира в напряжении до самого конца игры. Однако в итоге активность Раяна и гол Габриэля Мартинелли после передачи Бруно Гимарайнса вывели «Селесао» в следующий раунд.

«Охота» Неймара продолжается

Как сообщает Goal.com, Неймар не ограничился насмешками над ошибкой, связанной с Японией. Он продолжил следить за другими прогнозами экономиста. Клемент также предполагал, что чемпионом этого турнира станет сборная Нидерландов. Но когда голландцы упустили шанс в серии пенальти против Марокко, Неймар снова вышел на сцену.

Бразильский нападающий оставил экономисту еще одно короткое и лаконичное сообщение: «Вы снова ошиблись». Эта ситуация вызвала большой интерес среди пользователей соцсетей, вновь продемонстрировав ироничный характер футболиста.

Сборная Бразилии продолжает свой путь в турнире, и психологическое состояние таких лидеров, как Неймар, несомненно, положительно влияет на общий настрой команды. Для экономиста Клемента же этот турнир поставил точку в серии его «непогрешимых» прогнозов. В очередной раз доказано, что математические расчеты в футболе не всегда могут устоять перед волей и мастерством на поле.

НеймарБразилияЯпонияЧемпионат мираПрогноз
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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