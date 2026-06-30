Боксеры Узбекистана отправятся в Джакарту большим составом

С 3 по 17 июля столица Индонезии, город Джакарта, примет чемпионат Азии среди молодежи в возрастных категориях У-19 и У-23.

В престижном первенстве континента сборная Узбекистана примет участие большим составом. Честь страны будут защищать в общей сложности 38 боксеров среди юношей и девушек.

Состав У-19 (юноши)

Сборная Узбекистана У-19 среди юношей примет участие в 10 весовых категориях:

-50 кг: Уткирбек Норкосимов;

-55 кг: Эльёр Рустамов;

-60 кг: Мухаммадризо Укимов;

-65 кг: Иброхим Шокиржонов;

-70 кг: Сайдксоджа Садиллаходжаев;

-75 кг: Сухроб Рахматуллаев;

-80 кг: Аброр Шарипов;

-85 кг: Сардорбек Бахромходжаев;

-90 кг: Асадбек Султанбоев;

+90 кг: Ислом Салихов.

Тренеры: Хулио Ли Эчаваррия, Сирожиддин Наимов и Бахтиёр Турабоев.

Состав У-19 (девушки)

Среди девушек на ринг поднимутся 8 наших боксеров:

-48 кг: Мафтуна Мусурмонова;

-51 кг: Назокат Мардонова;

-54 кг: Сабрина Чакоманова;

-57 кг: Робия Равшанова;

-60 кг: Севара Маматова;

-65 кг: Рушанабону Исоева;

-70 кг: Мафтуна Янгиева;

-75 кг: Самира Тургунова.

Тренеры: Темур Ахбаев, Элдор Холматов и Нодиржон Иргашев.

Состав У-23 (мужчины)

Сборная У-23 среди мужчин также поборется в 10 весовых категориях:

-50 кг: Амирбек Исмоилов;

-55 кг: Фарязбек Досматов;

-60 кг: Абдурахмон Махмуджонов;

-65 кг: Илхомжон Иргашев;

-70 кг: Абдулло Мадаминов;

-75 кг: Абдулазиз Абдулхамидов;

-80 кг: Фазлиддин Эркинбоев;

-85 кг: Норбек Абдуллаев;

-90 кг: Самир Собиров;

+90 кг: Озодбек Алиев.

Тренеры: Хуан Энрике Стейнерс, Акмаль Хасанов, Алимардон Достонов, Рамзжон Ахмедов и Шерзодбек Ахмаджонов.

Состав У-23 (женщины)

Среди женщин У-23 также примут участие 10 наших представителей:

-48 кг: Робияхон Бахтиёрова;

-51 кг: Гулсевар Ганиева;

-54 кг: Узукжамол Юнусова;

-57 кг: Хуморабону Мамажонова;

-60 кг: Муштариябону Иброхимжонова;

-65 кг: Севинч Хуррамова;

-70 кг: Райхона Курбонбоева;

-75 кг: Ойша Тоирова;

-80 кг: Рухшона Парпиева;

+80 кг: Собирахон Шахобиддинова.

Тренеры: Барбаро Фернандес Хименес, Ислом Таджибоев, Шазода Умарова и Лазизбек Шарифжонов.

Широкий состав делегации

В делегацию Узбекистана вошли не только спортсмены и тренеры, но и медицинские и технические специалисты.

Врач: Комилжон Расулов.

Физиотерапевт: Хесус Альберто.

Судья: Бекжон Юсупов.

Основная цель — борьба за медали

Первенство континента в Джакарте станет для молодых боксеров возможностью получить международный опыт и проявить свой потенциал.

Узбекская школа бокса в последние годы демонстрирует высокие результаты на крупных турнирах. Поэтому и на чемпионате в Джакарте от наших представителей ожидается множество медалей.

Об этом сообщила Федерация бокса Узбекистана.

Как вы думаете, какие из наших молодых боксеров добьются наивысших результатов в Джакарте? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям спорта.