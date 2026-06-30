Боксеры Узбекистана отправятся в Джакарту большим составом
С 3 по 17 июля столица Индонезии, город Джакарта, примет чемпионат Азии среди молодежи в возрастных категориях У-19 и У-23.
В престижном первенстве континента сборная Узбекистана примет участие большим составом. Честь страны будут защищать в общей сложности 38 боксеров среди юношей и девушек.
Состав У-19 (юноши)
Сборная Узбекистана У-19 среди юношей примет участие в 10 весовых категориях:
-50 кг: Уткирбек Норкосимов;
-55 кг: Эльёр Рустамов;
-60 кг: Мухаммадризо Укимов;
-65 кг: Иброхим Шокиржонов;
-70 кг: Сайдксоджа Садиллаходжаев;
-75 кг: Сухроб Рахматуллаев;
-80 кг: Аброр Шарипов;
-85 кг: Сардорбек Бахромходжаев;
-90 кг: Асадбек Султанбоев;
+90 кг: Ислом Салихов.
Тренеры: Хулио Ли Эчаваррия, Сирожиддин Наимов и Бахтиёр Турабоев.
Состав У-19 (девушки)
Среди девушек на ринг поднимутся 8 наших боксеров:
-48 кг: Мафтуна Мусурмонова;
-51 кг: Назокат Мардонова;
-54 кг: Сабрина Чакоманова;
-57 кг: Робия Равшанова;
-60 кг: Севара Маматова;
-65 кг: Рушанабону Исоева;
-70 кг: Мафтуна Янгиева;
-75 кг: Самира Тургунова.
Тренеры: Темур Ахбаев, Элдор Холматов и Нодиржон Иргашев.
Состав У-23 (мужчины)
Сборная У-23 среди мужчин также поборется в 10 весовых категориях:
-50 кг: Амирбек Исмоилов;
-55 кг: Фарязбек Досматов;
-60 кг: Абдурахмон Махмуджонов;
-65 кг: Илхомжон Иргашев;
-70 кг: Абдулло Мадаминов;
-75 кг: Абдулазиз Абдулхамидов;
-80 кг: Фазлиддин Эркинбоев;
-85 кг: Норбек Абдуллаев;
-90 кг: Самир Собиров;
+90 кг: Озодбек Алиев.
Тренеры: Хуан Энрике Стейнерс, Акмаль Хасанов, Алимардон Достонов, Рамзжон Ахмедов и Шерзодбек Ахмаджонов.
Состав У-23 (женщины)
Среди женщин У-23 также примут участие 10 наших представителей:
-48 кг: Робияхон Бахтиёрова;
-51 кг: Гулсевар Ганиева;
-54 кг: Узукжамол Юнусова;
-57 кг: Хуморабону Мамажонова;
-60 кг: Муштариябону Иброхимжонова;
-65 кг: Севинч Хуррамова;
-70 кг: Райхона Курбонбоева;
-75 кг: Ойша Тоирова;
-80 кг: Рухшона Парпиева;
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова.
Тренеры: Барбаро Фернандес Хименес, Ислом Таджибоев, Шазода Умарова и Лазизбек Шарифжонов.
Широкий состав делегации
В делегацию Узбекистана вошли не только спортсмены и тренеры, но и медицинские и технические специалисты.
Врач: Комилжон Расулов.
Физиотерапевт: Хесус Альберто.
Судья: Бекжон Юсупов.
Основная цель — борьба за медали
Первенство континента в Джакарте станет для молодых боксеров возможностью получить международный опыт и проявить свой потенциал.
Узбекская школа бокса в последние годы демонстрирует высокие результаты на крупных турнирах. Поэтому и на чемпионате в Джакарте от наших представителей ожидается множество медалей.
Об этом сообщила Федерация бокса Узбекистана.
Как вы думаете, какие из наших молодых боксеров добьются наивысших результатов в Джакарте? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям спорта.
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