Лионель Месси и Том Холланд снялись в рекламе нового фильма «Человек-паук»

Живая легенда футбола, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси предстал в неожиданном амплуа. Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» принял участие в специальном промо-ролике к новому блокбастеру киновселенной Marvel — «Человек-паук: Новый день». Это сотрудничество вызвало настоящий фурор в социальных сетях. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В короткометражном видео, представленном Sony Pictures, Лионель Месси встречает звезду Голливуда Тома Холланда на улицах Нью-Йорка. По информации Goal.com, согласно сюжету ролика, Питер Паркер в исполнении Холланда, сидя в кафе, неожиданно замечает футбольную звезду и от изумления спотыкается на ровном месте. Месси, в свою очередь, сообщает с помощью специального устройства, что сам искал «человека-паука».

Данная креативная рекламная кампания оценивается как уникальная коллаборация между миром футбола и кинематографом. В финале видео Питер Паркер надевает свой костюм и отправляет почетного нападающего в путешествие по небу города. Подобные масштабные маркетинговые проекты обычно служат для привлечения внимания болельщиков накануне чемпионатов мира и крупных премьер.

Точка пересечения футбола и кино

Несмотря на то, что сейчас Лионель Месси выступает в составе сборной Аргентины в квалификации к ЧМ-2026, он находит время для сотрудничества с глобальными брендами. Том Холланд же занят продвижением своего четвертого сольного фильма в мире Marvel. Интересно, что британский актер не равнодушен к футболу: недавно во время визита в Мадрид он назвал звезду «Барселоны» Ламине Ямаля «настоящим Человеком-пауком» за его ловкость.

Также Холланд отдельно отметил нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса за празднование гола в «паучьем» стиле. Сам актер в настоящее время готовится к участию не только в проектах Marvel, но и в новом фильме режиссера Кристофера Нолана под названием «Одиссея», что свидетельствует о его крайне плотном рабочем графике.

Участие Лионеля Месси в этом видео еще раз доказало, что он стал не просто спортсменом, а иконой глобальной культуры. Для узбекистанских любителей футбола этот кроссовер также представляет интерес, так как Месси и герои Marvel имеют огромную аудиторию в стране. По мере приближения премьеры фильма Sony Pictures подогревает интерес фанатов вопросом: «Кто следующий?»