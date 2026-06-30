Большие перемены в сборной Нидерландов: ожидается уход Ван Дейка и Коэмана

·45·Спорт
Большие перемены в сборной Нидерландов: ожидается уход Ван Дейка и Коэмана

Неудачное участие сборной Нидерландов в чемпионате мира 2026 года, как ожидается, положит начало периоду серьезных реформ в футболе страны. После поражения в четвертьфинальном матче против Марокко слухи о том, что капитан команды Вирджил ван Дейк и главный тренер Рональд Коэман покинут свои посты, усиливаются с каждым днем. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший футболист Рональд де Бур в интервью изданию талкСПОРТ рассказал о текущей ситуации в лагере нидерландцев, отметив, что с большой вероятностью в команде начнется новая эра. По его словам, Рональд Коэман уйдет в отставку по собственному желанию из-за истекающего срока контракта и растущего давления. Если же он этого не сделает, технический директор федерации Найджел де Йонг в любом случае может принять радикальное решение.

Прощание капитана и смена тренера

Для Вирджила ван Дейка, считающегося опорой команды, этот турнир может стать последним на международной арене. Защитнику, которому сейчас 34 года, к следующему крупному турниру — Евро-2028 — исполнится 37. По мнению Рональда де Бура, звезда «Ливерпуля» в ближайшее время официально объявит о завершении карьеры в сборной.

Рональд Коэман также признал в послематчевых интервью, что ему нужно подумать о своем будущем. Футбольная общественность Нидерландов чувствует, что команде нужны новые идеи и «новый огонь». Тот факт, что в матче с Марокко за 120 минут было нанесено всего два точных удара, вызвал резкое недовольство болельщиков и экспертов, являющихся сторонниками традиционного атакующего футбола.

Сборная Нидерландов впервые в своей истории покинула чемпионат мира, не сумев выйти в четвертьфинал. Этот результат стал серьезным сигналом для национальной футбольной федерации. Хотя Рональд де Бур признал Ван Дейка великолепным капитаном, он отметил, что иногда уйти вовремя — это тоже проявление мужества.

Теперь основное внимание будет приковано к имени нового тренера. Руководство во главе с Найджелом де Йонгом уже начало поиск специалиста, который подготовит сборную к квалификации Евро-2028. Ожидаемые перемены, несомненно, определят облик нидерландского футбола на следующее десятилетие.

НидерландыВирджил ван ДейкРональд КоэманЧМ-2026Футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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