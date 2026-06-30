Сёмин высоко оценил шансы Марокко на ЧМ-2026

Опытный тренер Юрий Сёмин высказался о потенциале сборной Марокко, вышедшей в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. По его словам, африканцы вновь доказывают, что способны преподнести сюрприз на крупных турнирах.

Сборная Марокко провела сложный матч 1/16 финала против Нидерландов. После того как основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, победитель определился в серии пенальти. В ней марокканские футболисты проявили хладнокровие и завоевали путевку в следующий раунд.

Сёмин ждет от Марокко очередного исторического результата

Юрий Сёмин подчеркнул, что силу сборной Марокко футбольная общественность увидела еще на чемпионате мира 2022 года. По мнению тренера, на мундиале 2026 года африканцы вновь демонстрируют свой высокий уровень.

«На прошлом мундиале, еще в 2022 году, все видели силу Марокко. Теперь все увидели это и на групповом этапе чемпионата мира 2026 года», — сказал Сёмин.

Специалист отметил, что теоретически Марокко может повторить успех предыдущего чемпионата мира и снова дойти до полуфинала. Однако он добавил, что выполнить эту задачу будет крайне сложно.

Следующий соперник — хозяйка турнира Канада

В 1/8 финала сборная Марокко сразится с одним из хозяев турнира — сборной Канады. В этом матче от африканцев снова потребуются организованная оборона, быстрые контратаки и высокая физическая готовность.

Канада на своем поле будет полагаться на поддержку болельщиков. Поэтому следующий матч для Марокко может оказаться еще более тяжелым, чем игра против Нидерландов.

Марокко творило историю в 2022 году

Напомним, что сборная Марокко на чемпионате мира 2022 года дошла до полуфинала и в итоге заняла четвертое место. Таким образом, команда стала первой африканской сборной в истории мундиалей, вышедшей в полуфинал.

Теперь у марокканцев есть возможность повторить тот исторический результат. Однако в плей-офф каждая ошибка может стать решающей.

Как вы думаете, дойдет ли Марокко до полуфинала и в этот раз?