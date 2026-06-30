Ансу Фати официально стал игроком «Монако»: «Барселона» продала своего воспитанника

Французский клуб «Монако» объявил о полном завершении трансфера нападающего сборной Испании Ансу Фати. Представитель Лиги 1, арендовавший футболиста, принял решение активировать пункт о выкупе стоимостью 11 миллионов евро. Талантливый игрок, который когда-то унаследовал легендарный 10-й номер в «Барселоне» после ухода Лионеля Месси, теперь продолжит свою карьеру в княжеском клубе. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По данным Goal.com, 23-летний нападающий подписал с «Монако» четырехлетний контракт, действующий до июня 2030 года. Клуб «Барселона» также официально подтвердил данное соглашение. Согласно условиям контракта, каталонский клуб сохранил за собой право на определенный процент от будущей перепродажи футболиста.

Ансу Фати провел прошлый сезон в «Монако» на правах аренды и сумел восстановить свою лучшую спортивную форму. Он вышел на поле в 30 матчах во всех турнирах, забив 12 голов. Согласно статистическим данным, он забивал в среднем один гол каждые 110 минут, что стало одним из лучших показателей эффективности в чемпионате Лиги 1 в прошлом сезоне.

Яркий дебют в Каталонии и трудности

Ансу Фати считался одним из самых талантливых воспитанников академии «Барселоны» — Ла Масии — последних лет. Он дебютировал в основной команде в сезоне 2019-2020 и за короткое время обновил ряд рекордов. В частности, забив в ворота «Осасуны» в возрасте 16 лет и 304 дней, он стал самым молодым автором гола в истории клуба. Также он установил рекорд как самый молодой футболист, забивший гол в истории Лиги чемпионов.

Однако череда травм и неудачный период аренды в английском клубе «Брайтон» из Премьер-лиги негативно сказались на его карьере. Руководство и тренерский штаб «Барселоны» из-за опасений по поводу физического состояния футболиста планировали выставить его на трансфер на постоянной основе. «Монако» же выразил доверие игроку, и тот начал оправдывать это доверие.

Клуб «Барселона» в своем официальном заявлении выразил благодарность футболисту: ««Барселона» искренне благодарит Ансу Фати за его преданность и вклад в команду и желает ему удачи в дальнейшей карьере». Всего за каталонский клуб Фати провел 123 матча, в которых забил 29 голов.

Новая страница и планы на будущее

В составе «Монако» Фати вновь продемонстрировал свое техническое мастерство и голевое чутье. Особенно запомнились болельщикам его дубль в дерби против «Ниццы», а также победные голы в матчах против «Ланса» и «Меца». Руководство клуба подчеркивает, что физическое состояние футболиста полностью восстановилось и он станет одной из ключевых фигур в усилении атакующего потенциала команды.

Этот трансфер является отличной возможностью для Ансу Фати избавиться от огромного давления в Каталонии и полностью раскрыть свой потенциал в новой обстановке. Ожидается, что в таком клубе, как «Монако», который умеет работать с молодыми талантами, он сможет вернуться в число сильнейших нападающих Европы.