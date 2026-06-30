Реал Мадрид хочет побить мировой трансферный рекорд: 223 миллиона евро за Майкла Олисе

·9·Спорт
Реал Мадрид хочет побить мировой трансферный рекорд: 223 миллиона евро за Майкла Олисе

Мадридский «Реал Мадрид» готовится к очередной громкой сделке, которая может потрясти футбольный мир. Президент клуба Флорентино Перес, стремясь завершить проект нового поколения «Galacticos», планирует потратить рекордную сумму на вингера «Баварии» Майкла Олисе. Если этот трансфер состоится, он станет самым дорогим соглашением в истории футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно данным издания SPORT, «сливочные» готовы заплатить за французский талант в общей сложности 223 миллиона евро. Предлагаемый пакет включает гарантированный платеж в размере 190 миллионов евро и бонусы в размере 33 миллионов евро. Ожидается, что эта сумма побьет рекорд в 222 миллиона евро, выплаченных «Пари Сен-Жермен» за Неймара в 2017 году.

Обещание и стратегия Флорентино Переса

Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес в ходе последних предвыборных кампаний обещал осуществить крупнейший трансфер в истории клуба. «Я отправлю европейскому клубу самое большое предложение за футболиста, когда-либо сделанное «Реал Мадридом», — подчеркивал он. Похоже, что в данный момент Майкл Олисе стал главной целью этого обещания.

Майкл Олисе значительно поднял свой престиж благодаря яркой игре вместе с Килианом Мбаппе на Чемпионате мира 2026 года. В настоящее время 24-летний вингер связан контрактом с мюнхенским клубом до 2029 года. Однако «скандальное» предложение из Мадрида может заставить руководство немецкого гранда задуматься.

Позиция руководства «Баварии»

Пока что «Бавария» открыто заявляет о нежелании отпускать свою звезду. Президент клуба Герберт Хайнер посоветовал мадридцам «поберечь силы», подчеркнув, что Майкл Олисе не продается. По словам Хайнера, отношения между двумя клубами очень хорошие, и представители «Реал Мадрида» сообщили, что пока не выходили на официальную связь.

Несмотря на это, говорят, что сам футболист запросил встречу с руководством клуба, чтобы принять окончательное решение о своем будущем. Майкл Олисе хочет знать, будет ли «Бавария» рассматривать предложение, если оно действительно достигнет рекордного уровня. Это свидетельствует о том, что ситуация может резко измениться в период трансферного окна.

Для болельщиков футбола этот трансфер имеет большое значение, так как объединение таких звезд, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Майкл Олисе, в составе «Реал Мадрида» может полностью изменить расстановку сил в европейском футболе. Пока всё внимание приковано к закулисным переговорам между Мюнхеном и Мадридом.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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