Матч Кот-д'Ивуар — Норвегия: текстовая трансляция

В 1/16 финала чемпионата мира по футболю 2026 года встретятся сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч состоится 30 июня в 22:00 по ташкентскому времени на стадионе «Даллас Стэдиум» в городе Арлингтон, штат Техас, США. Кот-д'Ивуаром руководит Эмерс Файе, а Норвегией — Столе Солбаккен. Победитель встречи выйдет в четвертьфинал.

Zamin.uz на сайте будет представлена текстовая трансляция всех ключевых событий этого матча. Голы, опасные моменты, предупреждения, замены и другие важные эпизоды будут сообщаться оперативно.

Кот-д'Ивуар завершил групповой этап на втором месте после Германии. Норвегия вышла в плей-офф, заняв второе место в группе, где была Франция.

Стартовый состав Кот-д'Ивуара, 4-1-2-3:

• Вратарь: Яхья Фофана

• Защитники: Гислен Конан, Эммануэль Агбаду, Одилон Коссуну, Гела Дюэ

• Полузащитники: Ибрагим Сангаре, Кристиан Инасио Улай, Франк Кессье

• Нападающие: Никола Пепе, Жан-Филипп Бони, Ян Диоманде

Стартовый состав Норвегии, 4-2-1-3:

• Вратарь: Эрьян Нюланд

• Защитники: Маркус Хольмгрен Педерсен, Кристоффер Айер, Торбьёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе

• Полузащитники: Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор

• Нападающие: Антонио Нуса, Эрлинг Холанд, Александр Сёртлунд

В последнем матче группового этапа против Франции Норвегия дала отдых большинству основных игроков. В игре против Кот-д'Ивуара Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Александр Сёртлунд вернулись в стартовый состав. В составе Кот-д'Ивуара было произведено три изменения.

Информация об игроках запаса и заменах в ходе матча будет доступна в текстовой трансляции.