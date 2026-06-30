Матч Кот-д'Ивуар — Норвегия: текстовая трансляция

·4·Спорт
Матч Кот-д'Ивуар — Норвегия: текстовая трансляция

В 1/16 финала чемпионата мира по футболю 2026 года встретятся сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч состоится 30 июня в 22:00 по ташкентскому времени на стадионе «Даллас Стэдиум» в городе Арлингтон, штат Техас, США. Кот-д'Ивуаром руководит Эмерс Файе, а Норвегией — Столе Солбаккен. Победитель встречи выйдет в четвертьфинал.

Zamin.uz на сайте будет представлена текстовая трансляция всех ключевых событий этого матча. Голы, опасные моменты, предупреждения, замены и другие важные эпизоды будут сообщаться оперативно.

Кот-д'Ивуар завершил групповой этап на втором месте после Германии. Норвегия вышла в плей-офф, заняв второе место в группе, где была Франция.

Стартовый состав Кот-д'Ивуара, 4-1-2-3:

• Вратарь: Яхья Фофана

• Защитники: Гислен Конан, Эммануэль Агбаду, Одилон Коссуну, Гела Дюэ

• Полузащитники: Ибрагим Сангаре, Кристиан Инасио Улай, Франк Кессье

• Нападающие: Никола Пепе, Жан-Филипп Бони, Ян Диоманде

Стартовый состав Норвегии, 4-2-1-3:

• Вратарь: Эрьян Нюланд

• Защитники: Маркус Хольмгрен Педерсен, Кристоффер Айер, Торбьёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе

• Полузащитники: Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор

• Нападающие: Антонио Нуса, Эрлинг Холанд, Александр Сёртлунд

В последнем матче группового этапа против Франции Норвегия дала отдых большинству основных игроков. В игре против Кот-д'Ивуара Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Александр Сёртлунд вернулись в стартовый состав. В составе Кот-д'Ивуара было произведено три изменения.

Информация об игроках запаса и заменах в ходе матча будет доступна в текстовой трансляции.

НорвегияЭрлинг ХоландМартин ЭдегорЯн ДиомандеЧемпионат мираКот-д'Ивуар
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Реал Мадрид хочет побить мировой трансферный рекорд: 223 миллиона евро за Майкла ОлисеРеал Мадрид хочет побить мировой трансферный рекорд: 223 миллиона евро за Майкла ОлисеСегодня, 21:11Три сборные, которые еще не проигрывали в сериях пенальтиТри сборные, которые еще не проигрывали в сериях пенальтиСегодня, 21:05Сёмин высоко оценил шансы Марокко на ЧМ-2026Сёмин высоко оценил шансы Марокко на ЧМ-2026Сегодня, 20:55Ансу Фати официально стал игроком «Монако»: «Барселона» продала своего воспитанникаАнсу Фати официально стал игроком «Монако»: «Барселона» продала своего воспитанникаСегодня, 20:53Большие перемены в сборной Нидерландов: ожидается уход Ван Дейка и КоэманаБольшие перемены в сборной Нидерландов: ожидается уход Ван Дейка и КоэманаСегодня, 20:30Лионель Месси и Том Холланд снялись в рекламе нового фильма «Человек-паук»Лионель Месси и Том Холланд снялись в рекламе нового фильма «Человек-паук»Сегодня, 20:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш