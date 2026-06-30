Гол Шомуродова признан «самым красивым» на групповом этапе ЧМ-2026

·53·Спорт
Гол Шомуродова признан «самым красивым» на групповом этапе ЧМ-2026

Гол капитана сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова в ворота ДР Конго был признан самым красивым голом на чемпионате мира.

Опытный нападающий на 10-й минуте матча первым успел к мячу, доставленному в штрафную площадь соперника. Несмотря на очень острый угол, он с высоким мастерством реализовал момент.

Шомуродов оставил вратаря не у дел изящным ударом

Вместо того чтобы пробить с силой, Эльдор Шомуродов предугадал движение вратаря соперника. Нападающий перебросил голкипера в стиле «парашют», отправив мяч точно в сетку ворот.

Этот удар не только открыл счет, но и стал одним из самых ярких эпизодов выступления сборной Узбекистана на чемпионате мира.

ФИФА высоко оценила этот гол, назвав его образцом точности и мастерства исполнения.

«Этот гол, рассчитанный до сантиметра и безупречно исполненный, стал самым ярким моментом дебюта Узбекистана на чемпионате мира», — отметили в ФИФА.

Голы мировых звезд остались позади

Гол Шомуродова получил высокую оценку болельщиков и экспертов. В финальном голосовании удар капитана Узбекистана оказался лучше, чем голы таких звезд мирового футбола, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

Этот результат еще раз доказал, что Эльдор Шомуродов является не только лидером команды, но и нападающим, способным действовать на высочайшем уровне в решающие моменты.

Незабываемый момент дебюта Узбекистана

Первое участие сборной Узбекистана в чемпионате мира имеет историческое значение. Гол Шомуродова в ворота ДР Конго стал одним из символичных и самых запоминающихся событий этого дебюта.

Изящный удар капитана принес огромную радость болельщикам узбекского футбола и сделал выступление национальной команды на мировой арене еще более ярким.

Нет сомнений, что этот гол Эльдора Шомуродова на долгие годы останется одним из самых красивых и значимых в истории футбола Узбекистана.

ШомуродовУзбекистанКонго ДРЛионель МессиКилиан Мбаппе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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