Матч Франция — Швеция: текстовая трансляция

Сборные Франции и Швеции встретятся в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоится 1 июля в 02:00 по ташкентскому времени.

Zamin.уз на сайте будет вестись текстовая трансляция данной игры. В ходе матча будут оперативно освещаться голы, опасные моменты, удары, предупреждения, замены и другие важные события.

Сборная Франции начнет матч по тактической схеме 4-2-3-1. Ворота будет защищать Майк Меньян. В линию защиты включены Жюль Кюнде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба и Люка Эрнандес.

В опорной зоне будут действовать Орельен Чуамени и Адриен Рабьо. Усман Дембеле, Майкл Олисе и Брэдли Баркола помогут в организации атак. На передовой выйдет капитан команды Килиан Мбаппе.

Стартовый состав Франции:

• Майк Меньян

• Жюль Кюнде

• Дайо Упамекано

• Вильям Салиба

• Люка Эрнандес

• Орельен Чуамени

• Адриен Рабьо

• Усман Дембеле

• Майкл Олисе

• Брэдли Баркола

• Килиан Мбаппе

Сборная Швеции выйдет на поле в расстановке 3-4-2-1. В воротах — Якоб Виделль-Зеттерстрём. В центре защиты действуют Виктор Линделёф и Густав Лагербильке.

В полузащите вместо указанного в составе Ловро Майера выйдут О. Струс, Лукас Бергвалль, Ясин Айяри и Даниэль Свенссон. В нападении Александра Исак и Энтони Эланга поддержат Виктора Йокереса.

Стартовый состав Швеции:

• Якоб Виделль-Зеттерстрём

• Габриэль Гудмундссон

• Виктор Линделёф

• Густав Лагербильке

• О. Струс

• Лукас Бергвалль

• Ясин Айяри

• Даниэль Свенссон

• Александра Исак

• Энтони Эланга

• Виктор Йокерес

Победившая команда пройдет в следующий раунд чемпионата мира. Все основные события матча Zamin.уз можно будет отследить в текстовой трансляции на сайте.