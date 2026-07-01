Матч Франция — Швеция: текстовая трансляция
Сборные Франции и Швеции встретятся в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоится 1 июля в 02:00 по ташкентскому времени.
Zamin.уз на сайте будет вестись текстовая трансляция данной игры. В ходе матча будут оперативно освещаться голы, опасные моменты, удары, предупреждения, замены и другие важные события.
Сборная Франции начнет матч по тактической схеме 4-2-3-1. Ворота будет защищать Майк Меньян. В линию защиты включены Жюль Кюнде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба и Люка Эрнандес.
В опорной зоне будут действовать Орельен Чуамени и Адриен Рабьо. Усман Дембеле, Майкл Олисе и Брэдли Баркола помогут в организации атак. На передовой выйдет капитан команды Килиан Мбаппе.
Стартовый состав Франции:
• Майк Меньян
• Жюль Кюнде
• Дайо Упамекано
• Вильям Салиба
• Люка Эрнандес
• Орельен Чуамени
• Адриен Рабьо
• Усман Дембеле
• Майкл Олисе
• Брэдли Баркола
• Килиан Мбаппе
Сборная Швеции выйдет на поле в расстановке 3-4-2-1. В воротах — Якоб Виделль-Зеттерстрём. В центре защиты действуют Виктор Линделёф и Густав Лагербильке.
В полузащите вместо указанного в составе Ловро Майера выйдут О. Струс, Лукас Бергвалль, Ясин Айяри и Даниэль Свенссон. В нападении Александра Исак и Энтони Эланга поддержат Виктора Йокереса.
Стартовый состав Швеции:
• Якоб Виделль-Зеттерстрём
• Габриэль Гудмундссон
• Виктор Линделёф
• Густав Лагербильке
• О. Струс
• Лукас Бергвалль
• Ясин Айяри
• Даниэль Свенссон
• Александра Исак
• Энтони Эланга
• Виктор Йокерес
Победившая команда пройдет в следующий раунд чемпионата мира. Все основные события матча Zamin.уз можно будет отследить в текстовой трансляции на сайте.
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