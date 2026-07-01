Матч Франция — Швеция: текстовая трансляция

·97·Спорт
Матч Франция — Швеция: текстовая трансляция

Сборные Франции и Швеции встретятся в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоится 1 июля в 02:00 по ташкентскому времени.

Zamin.уз на сайте будет вестись текстовая трансляция данной игры. В ходе матча будут оперативно освещаться голы, опасные моменты, удары, предупреждения, замены и другие важные события.

Сборная Франции начнет матч по тактической схеме 4-2-3-1. Ворота будет защищать Майк Меньян. В линию защиты включены Жюль Кюнде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба и Люка Эрнандес.

В опорной зоне будут действовать Орельен Чуамени и Адриен Рабьо. Усман Дембеле, Майкл Олисе и Брэдли Баркола помогут в организации атак. На передовой выйдет капитан команды Килиан Мбаппе.

Стартовый состав Франции:

• Майк Меньян
• Жюль Кюнде
• Дайо Упамекано
• Вильям Салиба
• Люка Эрнандес
• Орельен Чуамени
• Адриен Рабьо
• Усман Дембеле
• Майкл Олисе
• Брэдли Баркола
• Килиан Мбаппе

Сборная Швеции выйдет на поле в расстановке 3-4-2-1. В воротах — Якоб Виделль-Зеттерстрём. В центре защиты действуют Виктор Линделёф и Густав Лагербильке.

В полузащите вместо указанного в составе Ловро Майера выйдут О. Струс, Лукас Бергвалль, Ясин Айяри и Даниэль Свенссон. В нападении Александра Исак и Энтони Эланга поддержат Виктора Йокереса.

Стартовый состав Швеции:

• Якоб Виделль-Зеттерстрём
• Габриэль Гудмундссон
• Виктор Линделёф
• Густав Лагербильке
• О. Струс
• Лукас Бергвалль
• Ясин Айяри
• Даниэль Свенссон
• Александра Исак
• Энтони Эланга
Виктор Йокерес

Победившая команда пройдет в следующий раунд чемпионата мира. Все основные события матча Zamin.уз можно будет отследить в текстовой трансляции на сайте.

Прямая трансляцияLIVE
14'
Нарушение! Лукас Бергвалл (Швеция) наказан за задержку соперника.
12'
Усман Дембеле (Франция) попытался обвести соперника, но выбил мяч в аут. Мяч вышел за пределы поля, и Швеция ввела его в игру от ворот.
12'
Эллиот Строуд (Швеция) сделал опасный навес, но мяч не дошел до нападающих. Мяч ушел из игры, и Франция ввела его в игру от ворот.
8'
Ясин Аяри (Швеция) сфолил, и Денни Маккелли зафиксировал нарушение.
6'
Микаэль Олисе (Франция) выполнил длинный навес на Брэдли Баркола, но Якоб Виделль Сеттерстрём вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Отличная защита. Усман Дембеле (Франция) пытался найти Килиана Мбаппе в штрафной, но пас был перехвачен.
10'
Франция строит игру через красивые пасы и движения — они используют короткий пас для создания новой атаки.
5'
Микаэль Олизе (Франция) нанес удар со штрафного с дальней дистанции, но защитник успел выбить мяч в сторону.
4'
Судья Денни Маккелли заметил нарушение Ясина Айяри (Швеция) и тут же дал свисток. Франция получает право на штрафной. Посмотрим, что они из этого извлекут.
3'
Александер Исак (Швеция) мастерски принял сложный пас на границе штрафной и мощно пробил низом по центру, но вратарь с трудом отразил удар.
2'
Лука Динь (Франция) навесил на Килиана Мбаппе, нападающий хорошо принял мяч, но не смог пройти защитников и потерял его. Аут в пользу Швеции.
1'
Судья дал свисток! Матч Франция — Швеция на стадионе «МетЛайф» начался. Первый мяч у Швеции.
ФранцияШвецияКилиан МбаппеВиктор ЙокересАлександра Исак
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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