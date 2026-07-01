Нони Мадуэке о Джуде Беллингеме: «Его уровень не должен никого удивлять»

Вингер сборной Англии и лондонского «Челси» Нони Мадуэке отреагировал на критику в адрес своего товарища по команде Джуда Беллингема. Он подчеркнул, что полузащитник «Реал Мадрида» обладает талантом мирового уровня, и отметил, что сомневаться в его действиях на поле нелогично. По мнению Мадуэке, Беллингем — один из немногих футболистов, способных спасти команду в самые ответственные моменты. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В матче чемпионата мира против сборной Панамы (2:0) Джуд Беллингем стал героем встречи. В то время как подопечные Томаса Тухеля испытывали трудности с преодолением обороны соперника, именно Беллингем изменил ход игры. Он открыл счет после подачи углового от Букайо Сака, обеспечив команде психологическое преимущество.

Вскоре Беллингем продемонстрировал и свои плеймейкерские способности. После его точной передачи Гарри Кейн поразил ворота головой, сделав счет более уверенным. Приняв непосредственное участие в обоих голах, Джуд второй матч подряд был признан лучшим игроком встречи. Как пишет издание Goal.com, этот результат стал достойным ответом его критикам.

Стабильность и высокий уровень

После безголевой ничьей с Ганой сам Беллингем признавался, что недоволен своей игрой. Однако Нони Мадуэке в интервью ESPN выразил несогласие с подобными оценками. По его словам, Беллингем на протяжении многих лет поддерживает один и тот же высокий уровень, и его игра в матче с Панамой не стала неожиданностью.

«Я считаю его игроком мирового класса. Каждый раз, когда я наблюдаю за ним, я вижу практически одни и те же действия высокого уровня. Если кого-то удивил последний матч, я этого не понимаю. Он играет так уже несколько лет, и для него это обычное дело», — сказал вингер «Челси».

На данный момент Беллингем принял непосредственное участие в трех голах на этом чемпионате мира. По этому показателю он сравнялся с капитаном команды Гарри Кейном. Мадуэке особо отметил, что значимость обоих футболистов для команды неоценима, особенно когда они берут на себя ответственность в сложных ситуациях.

Пока сборная Англии готовится к стадии плей-офф, болельщики и эксперты возлагают основные надежды именно на тандем Беллингем-Кейн. Мадуэке выразил надежду, что спортивная форма этих лидеров сохранится до конца турнира, ведь их мастерство, несомненно, будет иметь решающее значение на пути к чемпионству.