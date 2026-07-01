Роберто Мартинес под огнем критики: тренера Португалии винят из-за Криштиану Роналду

·5·Спорт
Роберто Мартинес под огнем критики: тренера Португалии винят из-за Криштиану Роналду

Перед матчем сборной Португалии против Хорватии в рамках плей-офф чемпионата мира главный тренер команды Роберто Мартинес подвергся резкой критике. Бывший нападающий английской Премьер-лиги и известный эксперт Крис Саттон назвал «позорной» тактику тренера, выстроенную вокруг Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По мнению Саттона, Мартинес ограничивает потенциал молодых и талантливых футболистов команды, чрезмерно полагаясь на услуги 41-летнего Криштиану Роналду. Тот факт, что нападающий проводит на поле все минуты турнира, а тренер не решается его заменить, вызывает серьезные споры среди специалистов.

В интервью BBC Sport Крис Саттон охарактеризовал такой подход Роберто Мартинеса как «подхалимство». Он отметил, что, несмотря на наличие в составе Португалии множества игроков мирового уровня, общая игра команды проседает из-за постоянного присутствия на поле стареющей звезды.

Тактическая стагнация и тень звезд

«Несмотря на то, что Криштиану Роналду 41 год, он проводит на поле каждую минуту в составе Португалии. Я считаю это позорной ситуацией для Роберто Мартинеса. Я еще не видел, чтобы какой-либо тренер настолько подыгрывал одному футболисту. В Португалии есть великолепные игроки, но каким бы великим ни был Роналду, его постоянное пребывание в центре нападения тянет команду назад», — говорит Саттон.

Согласно сообщению Goal.com, несмотря на наличие на скамейке запасных сборной Португалии таких скоростных нападающих, как Диогу Жота, Гонсалу Рамуш и Рафаэл Леау, Мартинес делает основной упор на опыт. Говорится, что это может негативно сказаться на динамике команды и скорости преодоления обороны соперника.

Тем не менее, эксперт высоко оценивает шансы Португалии в матче против Хорватии. То, что Хорватия также сталкивается с проблемами из-за стареющего состава и не может демонстрировать доминирование прошлых лет, может сыграть на руку португальцам.

Интересно, что, несмотря на свою критику, Крис Саттон предсказал победу Португалии со счетом 1:0. По его мнению, именно Криштиану Роналду, вопреки всем возражениям, с большой вероятностью станет автором единственного и решающего гола в матче. Это может стать одним из ироничных сценариев в футболе.

Четвертьфинальный матч между Португалией и Хорватией состоится в воскресенье. Эта игра покажет не только, кто из команд выйдет в следующий раунд, но и насколько правильной была выбранная Роберто Мартинесом тактика.

ПортугалияКриштиану РоналдуРоберто МартинесЧемпионат мираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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