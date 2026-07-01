Мареска может расстаться с семью футболистами «Манчестер Сити»

·6·Спорт
Мареска может расстаться с семью футболистами «Манчестер Сити»

В «Манчестер Сити» ожидается начало новой эры после Пепа Гвардиолы, которая принесет большие перемены. Новый главный тренер клуба Энцо Мареска и спортивный директор Угу Виана готовы пересмотреть текущий состав и обсудить предложения по ряду футболистов.

Английский клуб не ограничится только покупкой новых игроков, но и может расстаться с несколькими исполнителями, чтобы усилить конкуренцию в команде и сбалансировать зарплатную ведомость.

С Мареской подписан трехлетний контракт

«Манчестер Сити» 29 июня официально объявил о назначении Энцо Марески на пост главного тренера. С итальянским специалистом заключен трехлетний контракт, действующий до лета 2029 года.

Манчестерский клуб выплатил «Челси» компенсацию в размере 17 миллионов фунтов стерлингов за освобождение Марески от контракта. Сам итальянский тренер также достиг отдельного финансового соглашения с лондонским клубом.

Для Марески это будет третий период работы в «Манчестер Сити». Ранее он возглавлял академию клуба, а затем работал в тренерском штабе Гвардиолы, приняв участие в историческом требле сезона 2022/2023.

«Я хорошо знаю этот клуб, его требования и ожидаемые результаты. Я хочу побеждать, показывать красивый футбол и наслаждаться давлением», — сказал Мареска после назначения.

Кто эти семь футболистов, которые могут уйти?

Согласно информации, распространенной The Athletic, «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно может расстаться со следующими семью футболистами:

  • Натан Аке;

  • Рико Льюис;

  • Тиджани Рейндерс;

  • Омар Мармуш;

  • Матео Ковачич;

  • Нико Гонсалес;

  • Джеймс Траффорд.

Ситуация с каждым из них разная. До истечения контрактов Аке и Ковачича остался один год. Поэтому клуб может рассмотреть вариант продажи опытных игроков летом, чтобы не потерять их бесплатно в будущем.

Нико Гонсалес, Рейндерс и Мармуш были приобретены относительно недавно за большие деньги. Однако подчеркивается, что в планах нового тренера место ни одного футболиста не гарантировано автоматически.

Натан Аке — один из самых вероятных кандидатов на уход

Натан Аке упоминается как один из основных футболистов, которые могут покинуть команду. К 31-летнему защитнику есть интерес со стороны клубов Премьер-лиги и зарубежных команд.

Нидерландский футболист может действовать как в центре обороны, так и на левом фланге. Однако его возраст, травмы и скорое истечение контракта могут побудить клуб выслушать предложения.

Аке стал одним из надежных футболистов «Манчестер Сити» в эпоху Гвардиолы и вместе с командой завоевал ряд крупных трофеев.

Будущее молодых футболистов также под вопросом

Воспитанник клубной академии Рико Льюис также вызывает интерес на трансферном рынке. Сообщается, что за ним следят несколько команд Премьер-лиги.

Льюис может подойти стилю Марески, так как способен играть на правом фланге обороны и в центре полузащиты. Несмотря на это, при поступлении достойного предложения «Манчестер Сити» может обсудить его трансфер.

Сообщается, что вратарь Джеймс Траффорд также может перейти в другую команду, чтобы получать постоянную игровую практику. Конкуренция за его место в основном составе оказалась сложнее, чем ожидалось.

В полузащите ожидаются серьезные изменения

Имена Матео Ковачича, Нико Гонсалеса и Тиджани Рейндерса также включены в список потенциальных трансферов.

Хотя Ковачич — опытный и универсальный футболист, его контракт истекает в 2027 году. Если клуб планирует омоложение состава, продажа хорватского полузащитника может стать логичным решением.

Нико Гонсалес и Рейндерс были приобретены за большие инвестиции. Ожидается, что решение об их продаже будет принято только в случае поступления серьезного предложения.

Мареска придает большое значение высокой интенсивности, длительному контролю мяча и способности футболистов играть на нескольких позициях. Поэтому предсезонные сборы станут решающим испытанием для будущего некоторых игроков.

Предложения по Омару Мармушу также могут быть рассмотрены

Египетский нападающий Омар Мармуш также упоминается в числе футболистов, чье место в клубе не гарантировано.

Он может играть в центре нападения и на флангах. Но Мареска планирует в новом сезоне снизить зависимость от Эрлинга Холанда и создать иной баланс в атакующей линии.

Если за Мармуша предложат большую сумму, «Манчестер Сити» может не исключить вариант его продажи. Однако пока клуб не принял официального решения по футболисту.

Рубен Диаш находится в особой ситуации

Рубен Диаш не включен в основной список из семи футболистов. Тем не менее, будущее португальского центрального защитника также обсуждается.

Сообщается, что интерес к Диашу проявляет «Реал», возглавляемый Жозе Моуринью. Если мадридский клуб выступит с крупным предложением, руководство «Манчестер Сити» может его рассмотреть. Однако защитник не входит в число футболистов, которых клуб обязан продать.

Уход Диаша стал бы большой потерей не только с точки зрения качества игры, но и с точки зрения лидерства в раздевалке. Поэтому такой трансфер может состояться только за очень большие деньги.

На Андерсона тратится рекордная сумма

«Манчестер Сити» сделал первый большой шаг на пути к обновлению состава. Клуб достиг соглашения о покупке полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона за 116 миллионов фунтов стерлингов.

Если трансфер 23-летнего футболиста будет официально завершен, он станет самой дорогой покупкой в истории клуба. Предыдущий рекорд принадлежал 100 миллионам фунтов, заплаченным за Джека Грилиша в 2021 году.

Приход Андерсона еще больше усилит конкуренцию в полузащите. Это может повысить вероятность ухода как минимум одного из игроков: Нико Гонсалеса, Ковачича или Рейндерса.

Мало Гюсто — один из главных кандидатов

Мареска хочет пригласить футболиста «Челси» Мало Гюсто для усиления правого фланга обороны.

Французский защитник работал с Мареской в лондонском клубе и хорошо знает его тактические требования. Сообщается, что «Челси» оценивает футболиста в 75 миллионов фунтов, однако «Манчестер Сити» считает эту сумму завышенной.

Если трансфер Гюсто состоится, вероятность перехода Рико Льюиса в другой клуб еще больше возрастет.

Предсезонное турне станет первым испытанием для Марески

В рамках подготовки к новому сезону «Манчестер Сити» проведет турне по Азии. Команда под руководством Марески 1 августа встретится с «Интером» в Гонконге.

Затем манкунианцы проведут товарищеские матчи в Южной Корее со звездами местной лиги и «Атлетико».

Предсезонные сборы позволят Мареске вблизи оценить футболистов и решить, кто останется в новом проекте.

Ожидается, что Хусанов останется в новом проекте

Абдукодир Хусанов не включен в список потенциальных кандидатов на уход. Узбекский центральный защитник благодаря своему возрасту, скорости и способности действовать на нескольких оборонительных позициях соответствует тактическим требованиям Марески.

Ожидается, что вместе с Хусановым такие футболисты, как Эрлинг Холанд, Райан Шерки, Нико О'Райли и Жереми Доку, также сыграют важную роль в обновленном составе «Манчестер Сити».

Однако с приходом нового тренера место в команде практически ни для кого не гарантировано. Мареска и Угу Виана намерены формировать состав не на основе прошлых заслуг футболистов, а на основе требований нового проекта.

Для «Манчестер Сити» это лето может стать не просто трансферным окном, а сменой целой эпохи. Эра Гвардиолы завершилась, теперь Мареска приступает к строительству своей команды.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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